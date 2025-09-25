Μακάβρια ανακάλυψη: Βρέθηκε έμβρυο σε φορμόλη – Σύλληψη αρχαιοκάπηλου στο Μαρούσι ΦΩΤΟ

Μια υπόθεση που προκαλεί δέος και ανατριχίλα ήρθε στο φως, καθώς 77χρονος βρέθηκε να κατέχει δεκάδες αρχαία αντικείμενα, αλλά και μια φιάλη με ανθρώπινο έμβρυο σε υγρό.

25 Σεπ. 2025 11:18
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 77χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 39 αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα και τμήμα λίθου.

Ωστόσο, ανάμεσα στα κατασχεθέντα βρέθηκε και μια φιάλη με υγρό που περιείχε ανθρώπινο έμβρυο, στοιχείο που προκαλεί σοκ και πλήθος ερωτημάτων.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 77χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Είχε καταθέσει αίτηση για άδεια κατοχής 28 αντικειμένων, από τα οποία έλαβε άδεια για τα 12, ενώ τα υπόλοιπα 16, που είχαν χαρακτηριστεί μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής αξίας, όφειλε να τα παραδώσει στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων. Παρά την καταδίκη του και την ανάκληση της άδειας, ο ίδιος αρνήθηκε να συμμορφωθεί και συνέχισε να τα κρατάει παράνομα στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, με την υπόθεση να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον για τις συνθήκες και τις λεπτομέρειες της παράνομης συλλογής του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του 77χρονου

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη 77χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απείθεια και υπεξαίρεση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 39 αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου, καθώς και 1 φιάλη με υγρό και ανθρώπινο έμβρυο.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω στο παρελθόν είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής 28 πιθανόν αρχαίων αντικειμένων λαμβάνοντας σχετική άδεια για 12 από αυτά. Για τα υπόλοιπα 16, τα οποία είχαν κριθεί ως ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων. Λόγω της άρνησής του να προβεί στην παράδοση των εν λόγω αντικειμένων, η άδεια που είχε λάβει ανακλήθηκε ενώ, παρά το γεγονός ότι για την υπόθεση καταδικάστηκε και αμετάκλητα, συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
