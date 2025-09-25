Μακάβρια ανακάλυψη: Βρέθηκε έμβρυο σε φορμόλη – Σύλληψη αρχαιοκάπηλου στο Μαρούσι ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη ενός 77χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 39 αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα και τμήμα λίθου.

Ωστόσο, ανάμεσα στα κατασχεθέντα βρέθηκε και μια φιάλη με υγρό που περιείχε ανθρώπινο έμβρυο, στοιχείο που προκαλεί σοκ και πλήθος ερωτημάτων.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 77χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Είχε καταθέσει αίτηση για άδεια κατοχής 28 αντικειμένων, από τα οποία έλαβε άδεια για τα 12, ενώ τα υπόλοιπα 16, που είχαν χαρακτηριστεί μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής αξίας, όφειλε να τα παραδώσει στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων. Παρά την καταδίκη του και την ανάκληση της άδειας, ο ίδιος αρνήθηκε να συμμορφωθεί και συνέχισε να τα κρατάει παράνομα στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, με την υπόθεση να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον για τις συνθήκες και τις λεπτομέρειες της παράνομης συλλογής του.

