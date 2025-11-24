Μάκης Κατσιγιάννης μετά τις εκλογές στη ΔΕΕΠ: «Από σήμερα ξεκινάμε όλοι μαζί, ενωμένοι για την Αχαΐα»

Με μήνυμά του μετά την εκλογή του στη θέση του Προέδρου της ΔΕΕΠ Αχαΐας, ο Μάκης Κατσιγιάννης ευχαριστεί τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη και θέτει ως προτεραιότητα την ενότητα, τις νέες ιδέες και την ενίσχυση του κυβερνητικού έργου στην περιοχή.

Μάκης Κατσιγιάννης μετά τις εκλογές στη ΔΕΕΠ: «Από σήμερα ξεκινάμε όλοι μαζί, ενωμένοι για την Αχαΐα»
24 Νοέ. 2025 14:12
Pelop News

Την πρώτη του δήλωση ως νέος Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας έκανε ο Μάκης Κατσιγιάννης, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη των μελών της Νέας Δημοκρατίας και τονίζοντας το αίσθημα ευθύνης που συνοδεύει το αποτέλεσμα.

Όπως σημειώνει: “Σήμερα νιώθω τιμή και μεγάλη ευθύνη. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την τιμή να με εκλέξετε Πρόεδρο της ΔΕΕΠ Αχαΐας.

Αυτή η νίκη είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας. Κάθε ιδέα, κάθε πρόταση και κάθε κουβέντα με τους φίλους και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τους συνεργάτες μου, διαμορφώθηκε σε πολιτική και θα συνεχίσει να διαμορφώνει το έργο μας. Ενωμένοι προχωράμε, αναδεικνύοντας το έργο της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Από σήμερα ξεκινάμε όλοι μαζί, με νέες ιδέες, με πολιτικές παρεμβάσεις που φέρνουν αποτέλεσμα, με προτάσεις που υπηρετούν την Αχαΐα και τους πολίτες της. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου σε κάθε βήμα και στήριξε τις προσπάθειές μου.

Κλείνοντας, ευχαριστώ τον Πρόεδρο Αντώνη Κουναβή για τη συνεισφορά του στη ΔΕΕΠ Αχαΐας κατά την θητεία του και όλους όσους συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς..

Όλοι Μαζί Συνεχίζουμε!”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:36 Συνάντηση της Περιφέρειας για τη νέα ΚΑΠ ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης
17:29 Δείτε πόσοι πολίτες πήραν προσωπικό αριθμό, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους
17:23 Τι είπαν στο τηλέφωνο ο Ντόλαλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ;
17:18 Κωνσταντινούπολη: Απαγορεύτηκε η σίτιση αδέσποτων σκύλων με απόφαση της νομαρχίας
17:17 Ταξί Πάτρας 18300: Ψηφιακό άλμα για την εξυπηρέτηση πολιτών
17:10 Όρμπαν: «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποθηκεύσουμε το μέλλον των εγγονιών μας για να χρηματοδοτήσουμε έναν πόλεμο που η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει»
17:10 Λεπτομέρειες για τον γάμο του Ρονάλντο, πότε θα γίνει
17:00 Β΄  Εθνική: Ακάθεκτες Παναχαϊκή και Ερυθρός Αστέρας, πρώτη νίκη για ΕΑΠ
16:48 Λίμνη Δόξα: Ειδυλλιακό τοπίο, ιδανικά για όσους αγαπούν τα ορεινά
16:36 Πάτρα: Ο Δήμος πήρε μέτρα για τους πεζόδρομους
16:28 Φον Ντε Λάιεν: «Η ΕΕ είναι ενωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας»
16:20 Τι αποκάλυψε η Κλέλια Ανδριολάτου
16:12 Καλλιάνος: «Δεν χρειάζεται πανικός για τον καιρό, απλά εγρήγορση»
16:03 Οι Παγκόσμιοι Παιδικοί Αγώνες στη Δ. Ελλάδα- Θα γίνουν το 2027 σε Αμαλιάδα-Αρχ. Ολυμπία
15:53 H απάντηση Καμμένου σε Τσίπρα: «Εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης και εγώ ο Ζέρβας»
15:49 Οι Ουκρανοί επιστρέφουν στο Κίεβο, τι σημαίνει αυτό
15:45 Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Ερντογάν για το Ουκρανικό
15:37 Πύργος: Ατύχημα με οδηγό φορτηγού να καταπλακώνεται από σίδερα
15:30 ΝΟΠ: Η Κατερίνα Ζαφειράκη ξεκίνησε προπονήσεις
15:24 Η HELLENiQ ENERGY εγκαινιάζει τη HELLENiQ Petroleum Trading στη Γενεύη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ