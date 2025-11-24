Μάκης Κατσιγιάννης μετά τις εκλογές στη ΔΕΕΠ: «Από σήμερα ξεκινάμε όλοι μαζί, ενωμένοι για την Αχαΐα»

Την πρώτη του δήλωση ως νέος Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας έκανε ο Μάκης Κατσιγιάννης, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη των μελών της Νέας Δημοκρατίας και τονίζοντας το αίσθημα ευθύνης που συνοδεύει το αποτέλεσμα.

Όπως σημειώνει: “Σήμερα νιώθω τιμή και μεγάλη ευθύνη. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την τιμή να με εκλέξετε Πρόεδρο της ΔΕΕΠ Αχαΐας.

Αυτή η νίκη είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας. Κάθε ιδέα, κάθε πρόταση και κάθε κουβέντα με τους φίλους και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τους συνεργάτες μου, διαμορφώθηκε σε πολιτική και θα συνεχίσει να διαμορφώνει το έργο μας. Ενωμένοι προχωράμε, αναδεικνύοντας το έργο της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Από σήμερα ξεκινάμε όλοι μαζί, με νέες ιδέες, με πολιτικές παρεμβάσεις που φέρνουν αποτέλεσμα, με προτάσεις που υπηρετούν την Αχαΐα και τους πολίτες της. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου σε κάθε βήμα και στήριξε τις προσπάθειές μου.

Κλείνοντας, ευχαριστώ τον Πρόεδρο Αντώνη Κουναβή για τη συνεισφορά του στη ΔΕΕΠ Αχαΐας κατά την θητεία του και όλους όσους συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς..

Όλοι Μαζί Συνεχίζουμε!”.

