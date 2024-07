Μακρόν: «Εξαφανισμένος» τρεις μέρες πριν τον β’ γύρο των εκλογών ΒΙΝΤΕΟ

Εξαφανισμένος ο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ η Γαλλία ετοιμάζεται για τον κρίσιμο δεύτερο γύρο των εκλογών την Κυριακή.

Την τελευταία φορά που ο Εμανουέλ Μακρόν εθεάθη δημόσια, φορούσε σκούρο σακάκι αεροπόρου, γυαλιά ηλίου Top Gun και μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ.

Η ινκόγκνιτο ροκ σταρ εμφάνισή του, αφότου ψήφισε την Κυριακή στην παραθαλάσσια πόλη Le Touquet, προσέλκυσε μεγάλη προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ειδησεογραφικά κανάλια. Όμως, παρά αυτή τη στιγμή της κομψότητας, η αλήθεια είναι ότι ο Μακρόν έχει κάνει ένα βήμα πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό. Εκτός από τις προγραμματισμένες διεθνείς υποχρεώσεις, δεν τον έχει δει κανείς να κυκλοφορεί εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες, διαπιστώνει το Politico.

Where’s Macron? The French president has disappeared amid the election crisis.https://t.co/D0EPceh8Gl

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 4, 2024