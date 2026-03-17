Μακρόν για Στενά του Ορμούζ: Καμία συμμετοχή όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες

Ο Εμανουέλ Μακρόν έβαλε σαφές όριο σε κάθε συζήτηση για πιθανή γαλλική συμμετοχή σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να εξεταστεί μόνο εφόσον έχουν τερματιστεί πλήρως οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η χώρα του δεν θα λάβει μέρος σε καμία επιχείρηση «απεμπλοκής» ή αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας όσο η στρατιωτική σύγκρουση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Καμία αποστολή εν μέσω πολέμου

Η τοποθέτηση Μακρόν ήρθε σε μια φάση κατά την οποία οι πιέσεις για ενίσχυση της διεθνούς ναυτικής παρουσίας στον Περσικό Κόλπο και γύρω από το Ορμούζ έχουν αυξηθεί, εξαιτίας της αναστάτωσης στη ναυσιπλοΐα και των επιπτώσεων στις ενεργειακές ροές. Παρ’ όλα αυτά, ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η Γαλλία δεν είναι διατεθειμένη να εμπλακεί στρατιωτικά όσο συνεχίζονται οι μάχες, επιμένοντας πως μόνο μετά το τέλος των συγκρούσεων θα μπορούσε να εξεταστεί ένα διαφορετικό σχήμα ασφαλείας για τη ναυσιπλοΐα.

«Όχι» και στην επέκταση της Aspides

Ο Μακρόν έστειλε παράλληλα μήνυμα και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διεύρυνσης της αποστολής Aspides πέρα από την τρέχουσα γεωγραφική της εστίαση. Η αποστολή της ΕΕ δραστηριοποιείται στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας, αλλά το Παρίσι δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να μεταφερθεί ή να επεκταθεί σε άλλες ζώνες όπως τα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια γραμμή έχει εκφράσει και η ευρωπαϊκή διπλωματία, με την Κάγια Κάλας να σημειώνει ότι δεν υπάρχει διάθεση στην ΕΕ για τέτοια επέκταση.

Η γαλλική στάση μέσα στο ευρωπαϊκό κλίμα επιφυλακής

Η θέση της Γαλλίας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κλίμα επιφυλακτικότητας απέναντι σε οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή στο Ορμούζ όσο ο πόλεμος παραμένει ενεργός. Και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει αντίστοιχη απροθυμία, είτε απέναντι σε αποστολή εθνικών δυνάμεων είτε απέναντι σε αλλαγή της εντολής ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το σκεπτικό που κυριαρχεί είναι ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη εμπλοκή της Ευρώπης σε μια ήδη ανοιχτή σύγκρουση.

Το μήνυμα του Παρισιού

Με τη δήλωσή του, ο Μακρόν επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτή τη δυνατότητα μιας μελλοντικής συμβολής στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά μόνο σε ένα περιβάλλον όπου θα έχει προηγηθεί αποκλιμάκωση. Με άλλα λόγια, το Παρίσι δεν αποκλείει μια παρουσία στο Ορμούζ ως μέρος μιας μεταπολεμικής ή σταθεροποιητικής αποστολής, όμως απορρίπτει κάθε συμμετοχή που θα μπορούσε να εκληφθεί ως άμεση εμπλοκή στις τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



