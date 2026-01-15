Μακρόν συγκαλεί Συμβούλιο Ασφαλείας για Ιράν και Γροιλανδία – Γαλλική στρατιωτική παρουσία στην Αρκτική

Τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Γαλλίας ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Γροιλανδία, σε μια συγκυρία αυξημένων διεθνών εντάσεων. Στη συνεδρίαση συμμετέχουν κορυφαία στελέχη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος γνωστοποίησε την αποστολή 15 Γάλλων στρατιωτικών στη Γροιλανδία, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στη στρατιωτική άσκηση «Αρκτική Αντοχή». Η άσκηση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Δανία και σε αυτή συμμετέχουν, εκτός από τη Γαλλία και τη Δανία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Νορβηγία.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι πρώτοι Γάλλοι στρατιωτικοί έχουν ήδη φτάσει στο νησί, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες δυνάμεις. Ανάλογες ασκήσεις στην περιοχή είχαν αποφασιστεί και το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στο πλαίσιο ενίσχυσης της παρουσίας του ΝΑΤΟ στην Αρκτική.

Η απόφαση για τη συγκεκριμένη άσκηση ελήφθη μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και της ομόλογής του από τη Γροιλανδία Βίβιαν Μότζφελντ, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Μετά τη συνάντηση, ο Ράσμουσεν δήλωσε ότι είναι «ξεκάθαρο» πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί την απόκτηση της Γροιλανδίας, εξέλιξη που έχει προκαλέσει ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί τόνισε ενώπιον της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ότι οι δηλωμένες προθέσεις της αμερικανικής πλευράς δεν πρέπει να υποτιμηθούν και οφείλουν να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα.

Παράγοντας του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η στρατιωτική άσκηση έχει στόχο να καταστεί σαφές πως το ΝΑΤΟ διατηρεί ενεργή παρουσία στη Γροιλανδία, ότι η Δανία έχει ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της περιοχής και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει στην ασφάλεια της Αρκτικής. Εκπρόσωπος της Γροιλανδίας δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται περαιτέρω αύξηση της παρουσίας νατοϊκών δυνάμεων στο νησί.

Ενδεικτικός της έντασης που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα είναι και ο «επικοινωνιακός πόλεμος» μεταξύ Ουάσινγκτον και Παρισιού. Ο Λευκός Οίκος ανήρτησε εικόνα που παρουσίαζε τη Γροιλανδία σε γεωπολιτικό δίλημμα, ενώ σε απάντηση το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε εικόνα του νησιού με την ευρωπαϊκή σημαία, υπογραμμίζοντας ότι «η Γροιλανδία ανήκει και θα παραμείνει στην επικράτεια της Δανίας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



