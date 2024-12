Μακρόν: Θέτει προθεσμία στον Μπαϊρού για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Εμφανίστηκαν τα πρώτα σύννεφα στην συνεργασία μεταξύ του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν και του πρωθυπουργού, Φρανσουά Μπαϊρού.

«Τα πράγματα δεν εξελίσσονται ομαλά μεταξύ του Γάλλου προέδρου και του νέου πρωθυπουργού του», γράφει χαρακτηριστικά σήμερα το Politico σε δημοσίευμά του.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ασκεί πίεση στον πρωθυπουργό του, Φρανσουά Μπαϊρού να παρουσιάσει έναν κατάλογο υπουργών μέχρι το τέλος της Τρίτης, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των δύο επικεφαλής της γαλλικής εκτελεστικής εξουσίας, αναφέρεται.

French President Emmanuel Macron is putting pressure on his new Prime Minister François Bayrou to come up with a list of ministers by the end of today, amid mounting tensions between the two men.https://t.co/SJERwLltDk

