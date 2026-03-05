Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που καταναλώνουν καθημερινά άνθρωποι που φτάνουν τα 100 χρόνια

Σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, γνωστές για τα υψηλά ποσοστά μακροζωίας, οι κάτοικοι ξεπερνούν συχνά το προσδόκιμο ζωής και φτάνουν τα 100 χρόνια. Μία από αυτές τις περιοχές βρίσκεται στη Νικόγια της βόρειας Κόστα Ρίκα, που θεωρείται μία από τις λεγόμενες «μπλε ζώνες».

Ο ερευνητής μακροζωίας Dan Buettner, συνεργάτης του National Geographic και δημιουργός της θεωρίας των Blue Zones, μελετά εδώ και χρόνια τις συνήθειες των πληθυσμών αυτών. Κατά τη διάρκεια αποστολής στη Νικόγια παρατήρησε ότι η καθημερινή διατροφή των κατοίκων βασίζεται σε τρία απλά τρόφιμα: καλαμπόκι, μαύρα φασόλια και κολοκύθα.

Οι τροφές αυτές αποτελούν τη βάση πολλών γευμάτων και καταναλώνονται σχεδόν καθημερινά από τους κατοίκους της περιοχής.

Το καλαμπόκι ως βασική πηγή ενέργειας

Στη Νικόγια, το καλαμπόκι αποτελεί βασικό στοιχείο της διατροφής και συνήθως καταναλώνεται με τη μορφή τορτίγιας.

Το τρόφιμο αυτό παρέχει σύνθετους υδατάνθρακες, ενώ περιέχει βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες. Σύμφωνα με τον Buettner, το καλαμπόκι συμβάλλει επίσης στην απελευθέρωση νιασίνης, μιας βιταμίνης που σχετίζεται με τη ρύθμιση των επιπέδων χοληστερόλης.

Η σημασία του καλαμποκιού στη διατροφή της περιοχής παρουσιάζεται και στη σειρά του Netflix «Live to 100: Secrets of the Blue Zones», όπου εξετάζονται οι συνήθειες πληθυσμών με υψηλό προσδόκιμο ζωής.

Μαύρα φασόλια και αντιοξειδωτικά

Τα μαύρα φασόλια αποτελούν το δεύτερο βασικό τρόφιμο που καταναλώνεται συστηματικά στην περιοχή.

Τα όσπρια αυτά περιέχουν αντιοξειδωτικές χρωστικές ουσίες, παρόμοιες με εκείνες που συναντώνται σε φρούτα όπως τα μύρτιλα. Επιπλέον αποτελούν σημαντική πηγή φυτικών ινών, οι οποίες συνδέονται με τη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Η θρεπτική αξία της κολοκύθας

Το τρίτο στοιχείο της καθημερινής διατροφής είναι η κολοκύθα, η οποία προσφέρει σημαντικά θρεπτικά συστατικά.

Πρόκειται για τρόφιμο πλούσιο σε βιταμίνες Α, Β και C, ενώ παράλληλα περιέχει μέταλλα όπως κάλιο και μαγνήσιο, στοιχεία που συμβάλλουν σε διάφορες λειτουργίες του οργανισμού.

Η λεγόμενη «δίαιτα των Τριών Αδελφών»

Ο συνδυασμός καλαμποκιού, φασολιών και κολοκύθας αποτελεί ένα διατροφικό μοντέλο γνωστό ως «δίαιτα των Τριών Αδελφών».

Σύμφωνα με τον Buettner, η αξία του συγκεκριμένου μοντέλου βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο τα τρία αυτά τρόφιμα συμπληρώνουν το ένα το άλλο διατροφικά.

Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται εννέα βασικά αμινοξέα για τη σύνθεση των πρωτεϊνών και την ανάπτυξη των μυών. Τα ζωικά προϊόντα όπως το κρέας, τα ψάρια και τα αυγά παρέχουν και τα εννέα.

Ωστόσο, ο συνδυασμός των συγκεκριμένων φυτικών τροφών μπορεί επίσης να προσφέρει τα απαραίτητα αμινοξέα, χωρίς την παρουσία κορεσμένων λιπαρών και χοληστερόλης, που συναντώνται σε αρκετά ζωικά προϊόντα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



