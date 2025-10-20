Μαλέσκου: «Ως εργαζόμενη μητέρα πρέπει να είμαι πιο συνεπής στο παιδί μου»

«Να μην ξεχνάς και τον εαυτό σου μέσα σ’ όλη αυτή τη συνθήκη και να είσαι σωστή επαγγελματικά, συνεπής» είπε μεταξύ άλλων η παρουσιάστρια

20 Οκτ. 2025 13:14
Η Ιωάννα Μαλέσκου «άνοιξε» την καρδιά της μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live», με την γνωστή παρουσιάστρια να αναφέρεται στην καθημερινότητας της ως εργαζόμενη μητέρα, τις δυσκολίες που έχει βιώσει αλλά και το ενδεχόμενο να ακολουθήσει η κόρη της τα χνάρια της στον χώρο της τηλεόρασης.

Η Ιωάννα Μαλέσκου δεν έκρυψε πως ο ρόλος που έχει ως μητέρα σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά της αποτελεί μια συνεχή πρόκληση για εκείνη, αναφέροντας χαρακτηριστικά:  «Για την δική μου περίπτωση είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία καλείσαι να διαχειριστείς σαν εργαζόμενη μητέρα. Να είσαι προφανώς συνεπής στην οικογένειά σου, στο παιδί σου, στον άντρα σου και στο σπίτι σου, σε όλα αυτά τα οποία έχει το νοικοκυριό.

Να μην ξεχνάς και τον εαυτό σου μέσα σ’ όλη αυτή τη συνθήκη και να είσαι σωστή επαγγελματικά, συνεπής».

Η ίδια υπογράμμισε τις «αθέατες» δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μητέρες στην καθημερινότητα, τονίζοντας την ανάγκη ο κόσμος να αναγνωρίζει την προσπάθεια που καταβάλλουν:

«Για πράγματα που στην καθημερινότητα μπορεί να δυσκολεύουν μια εργαζόμενη μαμά, όπως για παράδειγμα να έχει ξενυχτήσει γιατί το παιδάκι της είναι άρρωστο, να μην έχει κλείσει μάτι και να πρέπει όμως να είναι στη δουλειά της την επόμενη ημέρα σαν να μην συμβαίνει τίποτα, για τέτοια μικρά πράγματα, που τώρα τα καταλαβαίνω και τα ζω, λέω μπράβο σ’ όλες αυτές τις μαμάδες – και στη δική μου μαμά – που μας μεγάλωσαν με τόσες δυσκολίες».
