Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Γύρισε από Μιλάνο και χειρουργήθηκε, τι συνέβη

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στα δύο χέρια στο ΚΑΤ μετά από τραυματισμό στο Μιλάνο. Η υγεία της εξελίσσεται ομαλά.

09 Φεβ. 2026 8:06
Pelop News

Σε χειρουργική επέμπβαση υποβλήθηκε η  Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία τραυματίστηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στην Ιταλία, όπου βρισκόταν συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano-Cortina 2026.

Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, οι γιατροί έκκριναν απαραίτητη τη χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» από τον χειρουργό Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή ΕΣΥ και επικεφαλής της Κλινικής Χειρουργικής Χεριού και Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου.

Σύμφωνα με τις ιατρικές πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Η ίδια παραμένει νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο για την αποκατάστασή της, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

