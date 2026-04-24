Μια τρυφερή ανάρτηση έκανε η Μαρία Κορινθίου για τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση, με αφορμή την ονομαστική του γιορτή.

Η ηθοποιός δημοσίευσε την Παρασκευή 24 Απριλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, στο οποίο φαίνεται στην αγκαλιά του αγαπημένου της, ενώ τον φιλά στο μάγουλο και εκείνος χαμογελά.

Σε δεύτερη φωτογραφία που ανέβασε, οι δυο τους φαίνονται να κρατιούνται από το χέρι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μαρία Κορινθίου έγραψε: «Εσύ και μόνο εσύ… Χρόνια σου πολλά υπέροχέ μου… χρόνια μας πολλά».

Η Μαρία Κορινθίου βρήκε το νέο αμόρε της

Η πρόσφατη απόδραση στη Σκωτία

Το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει πριν από λίγες ημέρες μια απόδραση στη Σκωτία, με τη Μαρία Κορινθίου να μοιράζεται εικόνες από το ταξίδι με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Οι δυο τους επισκέφτηκαν το κάστρο Blackness, ενώ ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ηθοποιός υπήρχε και ένα κοινό τους στιγμιότυπο με φόντο το αξιοθέατο.

«Με αγάπη από τη Σκωτία», είχε γράψει τότε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

