Ο Πάνος Καλίδης τοποθετήθηκε για το περιστατικό που είχε συμβεί επί σκηνής με συνεργάτη του, όταν κατά τη διάρκεια εμφάνισής του ακούστηκε να του μιλά με έντονο τρόπο.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου, και αναφέρθηκε στο βίντεο από τα μπουζούκια που είχε συζητηθεί πριν από περίπου δύο μήνες.

Όπως είπε, το συμβάν δεν είχε τη βαρύτητα που του αποδόθηκε, ενώ τόνισε ότι με τον μουσικό του συνεχίζουν να συνεργάζονται κανονικά.

«Το θέμα λύθηκε εκείνη τη στιγμή»

Ο Πάνος Καλίδης ανέφερε ότι αντιμετωπίζει με χιούμορ τα σχόλια που γράφτηκαν για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως η σχέση του με τον συνεργάτη του δεν επηρεάστηκε.

«Γελάω με τα σχόλια που γράφονται γι’ αυτό. Με τον συνεργάτη μου συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε, δεν ήταν τόσο σοβαρό το θέμα, λύθηκε στην πίστα εκείνη τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, θέλοντας να εξηγήσει πως τέτοιες αντιδράσεις μπορεί να προκύψουν σε στιγμές πίεσης, πρόσθεσε: «Έχω ξαναπεί σε κάποια συνέντευξή μου ότι “εσείς στις δουλειές σας πώς μιλάτε, στην καθαρεύουσα;”. Σε μία κακή στιγμή θα ξεφύγει και ένα βρισίδι».

Τι είχε συμβεί στη σκηνή

Το περιστατικό είχε σημειωθεί σε νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Πάνου Καλίδη.

Ενώ ο τραγουδιστής ερμήνευε ένα από τα τραγούδια του και απευθυνόταν στο κοινό, φαίνεται πως υπήρξε ασυνεννοησία με τον μουσικό του σχετικά με τον τόνο.

Τότε ο Πάνος Καλίδης αντέδρασε επί σκηνής και του φώναξε: «Άστο μα@@@α. Άστο. Το έπιασα αλλού».

