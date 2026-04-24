Πάνος Καλίδης: «Στις δουλειές σας πώς μιλάτε, στην καθαρεύουσα;»

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι το θέμα λύθηκε εκείνη τη στιγμή στην πίστα και πως η συνεργασία τους συνεχίζεται κανονικά.

24 Απρ. 2026 16:16
Ο Πάνος Καλίδης τοποθετήθηκε για το περιστατικό που είχε συμβεί επί σκηνής με συνεργάτη του, όταν κατά τη διάρκεια εμφάνισής του ακούστηκε να του μιλά με έντονο τρόπο.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου, και αναφέρθηκε στο βίντεο από τα μπουζούκια που είχε συζητηθεί πριν από περίπου δύο μήνες.

Όπως είπε, το συμβάν δεν είχε τη βαρύτητα που του αποδόθηκε, ενώ τόνισε ότι με τον μουσικό του συνεχίζουν να συνεργάζονται κανονικά.

 

«Το θέμα λύθηκε εκείνη τη στιγμή»

Ο Πάνος Καλίδης ανέφερε ότι αντιμετωπίζει με χιούμορ τα σχόλια που γράφτηκαν για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως η σχέση του με τον συνεργάτη του δεν επηρεάστηκε.

«Γελάω με τα σχόλια που γράφονται γι’ αυτό. Με τον συνεργάτη μου συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε, δεν ήταν τόσο σοβαρό το θέμα, λύθηκε στην πίστα εκείνη τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, θέλοντας να εξηγήσει πως τέτοιες αντιδράσεις μπορεί να προκύψουν σε στιγμές πίεσης, πρόσθεσε: «Έχω ξαναπεί σε κάποια συνέντευξή μου ότι “εσείς στις δουλειές σας πώς μιλάτε, στην καθαρεύουσα;”. Σε μία κακή στιγμή θα ξεφύγει και ένα βρισίδι».

 

Τι είχε συμβεί στη σκηνή

Το περιστατικό είχε σημειωθεί σε νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Πάνου Καλίδη.

Ενώ ο τραγουδιστής ερμήνευε ένα από τα τραγούδια του και απευθυνόταν στο κοινό, φαίνεται πως υπήρξε ασυνεννοησία με τον μουσικό του σχετικά με τον τόνο.

Τότε ο Πάνος Καλίδης αντέδρασε επί σκηνής και του φώναξε: «Άστο μα@@@α. Άστο. Το έπιασα αλλού».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:30 Πάτρα: Απαντήσεις από τον αντιδήμαρχο Αποστόλη Αγγελή για την Βιβλιοθήκη
19:29 Υπόθεση Γιακουμάκη: Ο γρίφος για δεύτερο εμπλεκόμενο με τον 39χρονο να καταγράφεται να μιλάει από κινητό τηλέφωνο
19:22 Αλλαγή ημερομηνιών για τις μάχες του ΝΟΠ με τα Χανιά
19:08 Η διαφορά ώρας στο ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Προμηθέας 2014 με τη…ρεβάνς
19:00 Κάθε μέρα μιλάμε μόνο για τα ψέματα
18:54 «Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του άτυχου Θ.», ομολόγησε τη δολοφονία ο 20χρονος στον Αγ. Δημήτριο, ΒΙΝΤΕΟ
18:50 Φλόριντα: Ζευγάρι που γέννησε μωρό μετά από λάθος στην εξωσωματική βρήκε τους γενετικούς γονείς
18:42 Άνοια: Οι καθημερινές συνήθειες που προστατεύουν τον εγκέφαλο
18:39 Νεκρός στη Ζάκυνθο από λεπτοσπείρωση, τρία τα κρούσματα
18:29 Καλύτερος ύπνος: Γιατί η φύση μπορεί να «ρυθμίσει» ξανά το σώμα
18:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Περιόρισε τις απώλειες, αλλά έκλεισε στο κόκκινο
18:20 Στη Νέα Υόρκη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης – Θερμή υποδοχή στο Σταθάκειο Κέντρο και σημαντικές συναντήσεις
18:14 Δυτική Ελλάδα: Νέες συνέργειες για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού
18:12 ΗΠΑ: Τρία αεροπλανοφόρα ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά από το 2003
18:08 Πάτρα: Πάρκαρε στη θέση των γεμάτων κάδων σκουπιδιών – Μια εικόνα, τρία προβλήματα
18:02 Eurovision: Τρεις χώρες δεν μεταδίδουν τον διαγωνισμό λόγω Ισραήλ
18:00 Οι άγνωστες συνέπειες της ζέστης – Καύσωνας και νεφροί: Τι αποκαλύπτει μελέτη
17:51 Πέθανε ο σπουδαίος Μάκης Μαριάτος, βαρύ πένθος στο ελληνικό βόλεϊ
17:50 Απόλλων: Πρώτα η αυτοκριτική και μετά τα υπόλοιπα
17:48 Γερμανία: Χάκαραν το τηλέφωνο της προέδρου της Bundestag μέσω Signal
