Αθηνά Ωνάση: Στη Βαρκελώνη σε επίδειξη μόδας με κόκκινη ολόσωμη φόρμα

Η Αθηνά Ωνάση έδωσε το παρών σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη φορώντας μία κόκκινη ολόσωμη φόρμα.

Η 42χρονη κληρονόμος βρέθηκε στο fashion show του Στεφάν Ρολάν που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας Νυφικών της ισπανικής πόλης και επέλεξε ένα μονόχρωμο look, αφήνοντας ακάλυπτο τον έναν ώμο της, ενώ από την άλλη πλευρά, έπεφτε στο χέρι της ένα μακρύ μανίκι σε στυλ κάπας. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της φορώντας μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες.

Δείτε την εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση

Η τελευταία εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, που έδωσε το παρών ξανά στο σόου του Γάλλου σχεδιαστή, Στεφάν Ρολάν. Η επίδειξη φιλοξενήθηκε στον ιστορικό χώρο του Cirque d’Hiver Bouglione.

Η κληρονόμος πόζαρε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα μαύρο μίντι φόρεμα με ενσωματωμένη κάπα και γόβες στο ίδιο χρώμα.

