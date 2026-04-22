Μαρινάκης: «Χωρίς πανηγυρισμούς επιστρέφουμε 500 εκατ. ευρώ στους πολίτες»

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη για τα νέα οικονομικά μέτρα ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για την ενίσχυση τέκνων, τις 72 δόσεις και το επίδομα ενοικίου.

Μαρινάκης: «Χωρίς πανηγυρισμούς επιστρέφουμε 500 εκατ. ευρώ στους πολίτες»
22 Απρ. 2026 18:32
Pelop News

Στην εξειδίκευση του νέου πακέτου οικονομικών παρεμβάσεων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιστρέφει στην κοινωνία τα πλεονάζοντα φορολογικά έσοδα, στοχεύοντας στην ανακούφιση νοικοκυριών, συνταξιούχων και παραγωγικών τάξεων.

Οικονομική στήριξη για οικογένειες και συνταξιούχους

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι βασικές ενισχύσεις περιλαμβάνουν:

  • Έκτακτη ενίσχυση τέκνων: Στα τέλη Ιουνίου, περίπου 975.000 νοικοκυριά (το 80% των οικογενειών με παιδιά) θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί.

  • Χαμηλοσυνταξιούχοι: Η ετήσια μόνιμη ενίσχυση αυξάνεται στα 300 ευρώ, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους.

  • Επίδομα Ενοικίου: Επεκτείνεται η επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως, αγγίζοντας το 86% των ενοικιαστών (περίπου 1 εκατ. πολίτες).

«Ανάσα» για το ιδιωτικό χρέος

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές:

  • Νέα ρύθμιση 72 δόσεων: Αφορά χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τον Δεκέμβριο του 2023, με προϋπόθεση τη συνέπεια στις τρέχουσες υποχρεώσεις.

  • Άρση κατασχέσεων: Δυνατότητα ξεπαγώματος τραπεζικού λογαριασμού με την εξόφληση του 25% της οφειλής και ρύθμιση του υπολοίπου.

  • Εξωδικαστικός μηχανισμός: Διευρύνεται η περίμετρος για χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ, αφορώντας 300.000 πολίτες.

Στήριξη σε αγρότες και καύσιμα

Για την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής και μετακίνησης, ανακοινώθηκαν:

  • Diesel: Παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στην αντλία και για τον μήνα Μάιο.

  • Λιπάσματα: Επιδότηση του 15% της αξίας των τιμολογίων για 250.000 αγρότες.

«Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη μεγαλώνει την πίτα και επιστρέφει τα έσοδα στην κοινωνία. Έπεται και συνέχεια», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης, στέλνοντας μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

