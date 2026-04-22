Μέτρα στήριξης 500 εκατ. ευρώ: Η εξειδίκευση Πιερρακάκη μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη ΒΙΝΤΕΟ

Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης που είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση πήρε σήμερα πιο συγκεκριμένη μορφή, καθώς μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το επιπλέον πακέτο φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ και έρχεται να προστεθεί σε άλλα 300 εκατ. ευρώ παρεμβάσεων που είχαν ήδη αποφασιστεί, αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που δημιούργησε η εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι το πλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα βαθύτερων διαρθρωτικών αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Οπως είπε, το οικονομικό επιτελείο είχε μπροστά του δύο βασικές επιλογές: είτε να διαθέσει τον χώρο αυτόν σε αποσπασματικές, εφάπαξ κινήσεις, είτε να διαμορφώσει ένα μείγμα παρεμβάσεων με πιο σταθερό και μετρήσιμο αποτύπωμα στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Η επιλογή, σύμφωνα με την κυβερνητική παρουσίαση, ήταν ένας συνδυασμός των δύο.

Στο σκέλος της ενέργειας, παρατείνεται και για τον Μάιο η επιδότηση στο diesel κίνησης, με ενίσχυση 20 λεπτών ανά λίτρο. Το κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται στα 55 εκατ. ευρώ και αφορά κατόχους οχημάτων diesel. Παράλληλα, παρατείνεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15% στα λιπάσματα, με πρόσθετο κόστος 23 εκατ. ευρώ και περίπου 250.000 αγρότες στους δικαιούχους. Πρόκειται για δύο κινήσεις που η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδέσει με την ανάγκη ανάσχεσης του ενεργειακού κόστους και της πίεσης που δέχεται ο πρωτογενής τομέας.

Σημαντικό κομμάτι του πακέτου αφορά και τη στήριξη των νοικοκυριών. Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου, με τις νέες κλίμακες να ανεβάζουν το όριο από 20.000 σε 25.000 ευρώ και από 28.000 σε 35.000 ευρώ, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με πρόσθετη προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. Το μέτρο κοστολογείται στα 25 εκατ. ευρώ και, σύμφωνα με την κυβερνητική εκτίμηση, θα καλύψει ακόμη 70.000 ενοικιαστές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό δικαιούχων πάνω από το 1 εκατομμύριο.

Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία, όπως ανακοινώθηκε, θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου. Το κόστος αυτής της παρέμβασης φτάνει τα 240 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 975.000 οικογένειες. Η κυβέρνηση παρουσιάζει τη συγκεκριμένη ενίσχυση ως άμεσο εργαλείο στήριξης των οικογενειών σε μια περίοδο όπου το κόστος διαβίωσης εξακολουθεί να πιέζει έντονα τα νοικοκυριά.

Για τους συνταξιούχους, η ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ καθαρά, ενώ διευρύνονται και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Σύμφωνα με την εξειδίκευση, το μέτρο αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με συνολικό κόστος 198 εκατ. ευρώ και επιπλέον 420.000 δικαιούχους. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων φτάνει, κατά την κυβερνητική παρουσίαση, τα 1,87 εκατομμύρια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο πεδίο του ιδιωτικού χρέους. Στις παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις, η διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, καθώς και η δυνατότητα ένταξης παλαιών αρρύθμιστων χρεών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων. Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 νομικά πρόσωπα, με συνολικές οφειλές που φτάνουν τα 95,3 δισ. ευρώ.

