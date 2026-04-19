Μαρινάκης: «Δεν θα αφήσουμε τους πολίτες απροστάτευτους»

Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εφημερίδα Real News, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε το πολιτικό τοπίο, έθεσε τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την οικονομία και τη δικαιοσύνη, ενώ εξαπέλυσε βέλη κατά της αντιπολίτευσης.

Απαντώντας στο αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για πρόωρες κάλπες, ο κ. Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση του πρωθυπουργού για εξάντληση της τετραετίας: Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας.

Χαρακτήρισε το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη «διστακτικό», τονίζοντας ότι στερείται συγκεκριμένου και κοστολογημένου προγράμματος διακυβέρνησης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία για την επιτάχυνση εκδίκασης υποθέσεων μείζονος δημοσίου συμφέροντος και διαφθοράς.

«Στόχος είναι η ανάκριση και ο ορισμός δικασίμου για υποθέσεις κρατικών αξιωματούχων να γίνονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, επαναφέροντας ρυθμίσεις που είχαν καταργηθεί από τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ το 2019», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στήριξη νοικοκυριών

Εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας λόγω πολεμικών συγκρούσεων, ο κ. Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να προστατεύει τους πολίτες από εξωγενείς κρίσεις, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν.

Μήνυμα στην Τουρκία

Με αφορμή τις τουρκικές αιτιάσεις για τις συμμαχίες της Ελλάδας (Κύπρος, Ισραήλ), υπογράμμισε ότι η χώρα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας. «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις, ούτε οφείλουμε εξηγήσεις σε κανέναν για την ανεξάρτητη εξωτερική μας πολιτική», δήλωσε.

Η περιπέτεια υγείας του Γ. Μυλωνάκη

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε με συγκίνηση στην κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, εκφράζοντας την ευχή για ταχεία ανάρρωση. Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική σε όσους επιδίδονται σε «δολοφονίες χαρακτήρων» και «βούρκο» στο διαδίκτυο, καλώντας τους να αναλογιστούν τις ολέθριες συνέπειες των πράξεών τους.

