Μαρινάκης: «Δεν θα αφήσουμε τους πολίτες απροστάτευτους»

Σκληρή απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη, προαναγγελία νομοθετικής πρωτοβουλίας για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και σαφές μήνυμα στην Τουρκία από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

19 Απρ. 2026 13:21
Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εφημερίδα Real News, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε το πολιτικό τοπίο, έθεσε τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την οικονομία και τη δικαιοσύνη, ενώ εξαπέλυσε βέλη κατά της αντιπολίτευσης.

Απαντώντας στο αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για πρόωρες κάλπες, ο κ. Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση του πρωθυπουργού για εξάντληση της τετραετίας: Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας.

Χαρακτήρισε το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη «διστακτικό», τονίζοντας ότι στερείται συγκεκριμένου και κοστολογημένου προγράμματος διακυβέρνησης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία για την επιτάχυνση εκδίκασης υποθέσεων μείζονος δημοσίου συμφέροντος και διαφθοράς.

«Στόχος είναι η ανάκριση και ο ορισμός δικασίμου για υποθέσεις κρατικών αξιωματούχων να γίνονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, επαναφέροντας ρυθμίσεις που είχαν καταργηθεί από τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ το 2019», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στήριξη νοικοκυριών

Εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας λόγω πολεμικών συγκρούσεων, ο κ. Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να προστατεύει τους πολίτες από εξωγενείς κρίσεις, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν.

Μήνυμα στην Τουρκία

Με αφορμή τις τουρκικές αιτιάσεις για τις συμμαχίες της Ελλάδας (Κύπρος, Ισραήλ), υπογράμμισε ότι η χώρα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας. «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις, ούτε οφείλουμε εξηγήσεις σε κανέναν για την ανεξάρτητη εξωτερική μας πολιτική», δήλωσε.

Η περιπέτεια υγείας του Γ. Μυλωνάκη

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε με συγκίνηση στην κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, εκφράζοντας την ευχή για ταχεία ανάρρωση. Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική σε όσους επιδίδονται σε «δολοφονίες χαρακτήρων» και «βούρκο» στο διαδίκτυο, καλώντας τους να αναλογιστούν τις ολέθριες συνέπειες των πράξεών τους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:11 Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός, δηλώθηκε ψεύτικη κλοπή
14:06 Αγνωστοι βεβήλωσαν με μαύρη μπογιά το μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα στην Πάτρα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
13:56 Σάρωσε  τα μετάλλια η Μαρίλια Μανίκα του Ατλαντα Πατρών
13:46 ΗΠΑ: Συναγερμός από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο ΒΙΝΤΕΟ
13:36 Αχαΐα: Χειροπέδες και τσουχτερό πρόστιμο για την πυρκαγιά στην Άμπελο
13:21 Μαρινάκης: «Δεν θα αφήσουμε τους πολίτες απροστάτευτους»
13:10 Ένας ακόμα θρύλος στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων»: Το μυστήριο με το δαχτυλίδι και τον αυτόχειρα
13:07 Κανελλόπουλος: «Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες»
13:06 Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός, δηλώθηκε ψεύτικη κλοπή
12:56 Σεισμός στην Κρήτη: Καθησυχαστικός ο Ευθύμης Λέκκας
12:54 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Η Ηλιδα νίκησε την ΑΓΕΖ με καλάθι στα 2΄΄
12:48 Κεφαλονιά: Μαζική κινητοποίηση στο Αργοστόλι ενάντια στα ναρκωτικά
12:40 Σαν σε ταινία: Έφιππος αστυνομικός κυνηγά κλέφτρα ανάμεσα στα αυτοκίνητα στη Νέα Υόρκη ΒΙΝΤΕΟ
12:34 Ο Προμηθέας στον τελικό του Εφηβικού με τον Ολυμπιακό – Φωτογραφίες
12:33 Ουκρανικός στρατός: Βομβαρδίσαμε εργοστάσιο κατασκευής drone στην Τάγκαρονγκ
12:24 Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε πληρώνονται κύριες και επικουρικές
12:15 Κοινωνικός Τουρισμός: Αντίστροφη μέτρηση για αιτήσεις και από συνταξιούχους
12:12 Αθηνόδωρος: Εντυπωσιακή η παρουσία στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ18
12:08 Τραγωδία στην Πάτρα: Αυτοκτόνησε λίγο πριν την κηδεία της αδερφής του
12:00 Παναγιώτης Φράγκος: «Το γεγονός είναι μαρτυρία και ο συγγραφέας μάρτυρας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
