Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Ο σεβασμός στο ιερότερο μνημείο της χώρας δεν είναι διαπραγματεύσιμος»

Με κεντρικό μήνυμα ότι ο σεβασμός προς τα εθνικά σύμβολα είναι «αυτονόητος και αδιαπραγμάτευτος», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε το πρωί της Τρίτης (21/10) για την τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, προκαλώντας νέα αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως «θα έπρεπε να μην χρειάζεται καν τροπολογία, αλλά να είναι δεδομένος ο σεβασμός και η προστασία ενός μνημείου που τιμά τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι».

Όπως είπε, η κυβέρνηση «θέτει ένα απλό ερώτημα σε όλα τα κόμματα: είναι αυτονόητος ο σεβασμός σε ένα ιερό μνημείο, ναι ή όχι;».

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει δίλημμα ανάμεσα στον σεβασμό στους ήρωες και στους νεκρούς των Τεμπών – η πλειονότητα των πολιτών είναι και με τα δύο». Παράλληλα, απέρριψε τη ρητορική περί «δολοφονίας», λέγοντας ότι με αυτή τη λογική «θα έπρεπε να θεωρούνται δολοφονίες και οι τραγωδίες στο Μάτι ή στη Μάνδρα».

Για την τροπολογία ξεκαθάρισε πως «δεν επιτρέπεται στο Μνημείο καμία συγκέντρωση ή βεβήλωση» και ότι «οι αρχές θα προχωρούν σε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας».

Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι «ορισμένα κόμματα αφιερώνουν όλο τους το είναι για να μπαχαλοποιηθεί το κέντρο». Στο στόχαστρό του βρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τον οποίο κατηγόρησε ότι «αντί να ασχολείται με τις υποχρεώσεις του, επιδιώκει πολιτική προβολή και χαϊδεύει αυτιά αριστερού ακροατηρίου».

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κράτησαν την Ελλάδα στην Ευρώπη, ενώ εκείνος προσπάθησε να την απομακρύνει». «Η θεσμική σταθερότητα της χώρας», πρόσθεσε, «οφείλεται στις υπεύθυνες δυνάμεις που αντιστάθηκαν στον λαϊκισμό και προστάτευσαν τη δημοκρατία και τα σύμβολά της».





