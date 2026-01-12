Μαρινάκης για αγρότες: Δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό αύριο – «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα»

Στη σύνθεση αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αυριανές συναντήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με τους αγρότες αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας γιατί επιλέχθηκε το μοντέλο των δύο ξεχωριστών ραντεβού.

Όπως εξήγησε, οι δύο συναντήσεις θα γίνουν επειδή οι ίδιοι οι αγρότες δεν επιθυμούσαν να βρίσκονται όλοι στην ίδια σύσκεψη. «Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με άλλους. Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι για λόγους ασφαλείας η κυβέρνηση αναμένει τα ονόματα των συμμετεχόντων, ενώ ξεκαθάρισε και το χρονοδιάγραμμα: «Στη μία το μεσημέρι θα γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη», σημείωσε.

Αναφερόμενος στα αιτήματα των αγροτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πρόσθετα μέτρα πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί, απορρίπτοντας ωστόσο τον χαρακτηρισμό περί «κοροϊδίας». Όπως είπε, «δεν είναι κοροϊδία κάτι που δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως το εγγυημένο φθηνό ρεύμα».

Οι αυριανές συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με τα αγροτικά μπλόκα, με την κυβέρνηση να επιμένει στον διάλογο και τους αγρότες να διατηρούν επιφυλάξεις για τη διαδικασία και το περιεχόμενό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



