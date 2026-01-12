Μαρινάκης για αγρότες: Δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό αύριο – «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα»

Τις αυριανές συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους αγρότες ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στα σενάρια και τις αντιδράσεις γύρω από τη σύνθεση και το πλαίσιο του διαλόγου.

Μαρινάκης για αγρότες: Δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό αύριο – «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα»
12 Ιαν. 2026 12:54
Pelop News

Στη σύνθεση αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αυριανές συναντήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με τους αγρότες αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας γιατί επιλέχθηκε το μοντέλο των δύο ξεχωριστών ραντεβού.

Όπως εξήγησε, οι δύο συναντήσεις θα γίνουν επειδή οι ίδιοι οι αγρότες δεν επιθυμούσαν να βρίσκονται όλοι στην ίδια σύσκεψη. «Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με άλλους. Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι για λόγους ασφαλείας η κυβέρνηση αναμένει τα ονόματα των συμμετεχόντων, ενώ ξεκαθάρισε και το χρονοδιάγραμμα: «Στη μία το μεσημέρι θα γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη», σημείωσε.

Αναφερόμενος στα αιτήματα των αγροτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πρόσθετα μέτρα πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί, απορρίπτοντας ωστόσο τον χαρακτηρισμό περί «κοροϊδίας». Όπως είπε, «δεν είναι κοροϊδία κάτι που δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως το εγγυημένο φθηνό ρεύμα».

Οι αυριανές συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με τα αγροτικά μπλόκα, με την κυβέρνηση να επιμένει στον διάλογο και τους αγρότες να διατηρούν επιφυλάξεις για τη διαδικασία και το περιεχόμενό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:16 Αιγιάλεια: Σφοδρή αντίδραση ΠΕΣ για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur: «Θα πλήξει τα αγροτικά προϊόντα και τους παραγωγούς μας»
16:08 Ανησυχητικά στοιχεία για τα τροχαία στη Δυτική Ελλάδα: Αυξήθηκαν τα ατυχήματα τον Δεκέμβριο 2025
16:00 Χανιά: Ανήλικοι είχαν ρημάξει πάνω από 27 μοτοσικλέτες – 10 συλλήψεις
15:51 Άντριους Κουμπίλιους (Ευρωπαίος Επίτροπος): Ταφόπλακα για το NATO η πιθανή βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ
15:40 Η τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου διεκδικεί τον τίτλο της καλύτερης στον κόσμο – Μοναδική ελληνική συμμετοχή στα Best Murals of the World 2025
15:33 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι θα δούμε και ζήσουμε φέτος – Από την έναρξη και τις γειτονιές ως τις παρελάσεις, τα παιδιά και τα νέα δρώμενα
15:27 Δείτε πολλές ΦΩΤΟ από την πίτα του Επιμελητηρίου – Λουλούδης: «Το 2026 να περάσουμε από τα λόγια στα έργα»
15:19 Ο Κώστας Πελετίδης και μέλη της δημοτικής αρχής στην πίτα του Παμμικρασσιατικού
15:08 Κοινωνικές δράσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
15:00 Φαραντούρης για Καρυστιανού: «Δεν προεξοφλώ τη συμμετοχή μου πουθενά – Χρειάζεται σαφές πολιτικό στίγμα»
14:50 «Καμπανάκι» από τον ΕΟΔΥ για τη γρίπη: Στην κορύφωση του κύματος, αυξάνονται οι νοσηλείες
14:44 Τραγωδία στη Ρόδο: Νεογέννητο λίγων ωρών κατέληξε μετά από αεροδιακομιδή στην Κρήτη
14:38 Βελόπουλος από τα δικαστήρια Λάρισας: «Η Ελληνική Λύση θα είναι δίπλα στους συγγενείς μέχρι τέλους»
14:28 Πάτρα: Γυναίκα απειλούσε να πέσει από ταράτσα – Σωτήρια η επέμβαση αστυνομικών ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα στο Ρίο: Σφοδρές καταγγελίες Γιαννόπουλου για καθυστερήσεις και κενά στις έρευνες
14:17 Θεοδωρικάκος: Σε πλήρη λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή – «Στήριξη στους πολίτες με ελέγχους και ανταγωνισμό»
14:12 Γιαννακοπούλου για το κόμμα Καρυστιανού: «Αστάθεια και γενικολογίες μέχρι στιγμής»
14:04 Νέος Κόσμος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο ΒΙΝΤΕΟ
13:52 Αλεξανδρούπολη: 68 αιτήσεις αποζημίωσης από επιχειρήσεις και 150 για ζημιές σε κατοικίες μετά την καταιγίδα
13:47 Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ