Μαρινάκης για Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: «Έμπρακτη στήριξη και ίσες ευκαιρίες κάθε μέρα»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου 2026), ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες, ασφάλεια και ενίσχυση της φωνής των γυναικών, όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε επιφυλάξεις για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι παγκόσμιες ημέρες, σημειώνοντας ότι συχνά περιέχουν «υποκρισία», καθώς τα ζητήματα θυμούνται μόνο μία μέρα τον χρόνο. «Θεωρώ ότι έχουν αξία αν μας κάνουν να αναλογιζόμαστε τι κάνουμε τον υπόλοιπο χρόνο», τόνισε.

Πολιτικές στήριξης γυναικών

Ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της μητρότητας, την ισότητα στην εργασία και την προστασία από τη βία:

Μητρότητα και οικογένεια: Πρόγραμμα « Νταντάδες της Γειτονιάς » για στήριξη εργαζόμενων μητέρων. Αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για vouchers βρεφονηπιακών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης. Επέκταση άδειας μητρότητας στους 9 μήνες για μισθωτές ιδιωτικού τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, με κατώτατο μισθό αντί επιδόματος <1.000 €. Επίδομα γέννησης από 2.400 € έως 3.500 € για νέες οικογένειες.

Οικονομική ανεξαρτησία (φορολογική μεταρρύθμιση από 1/1/2026): Φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά. Απαλλαγή νέων μητέρων από τεκμαρτό εισόδημα. Μηδενικός φόρος εισοδήματος για εργαζόμενες έως 25 ετών και 9% φόρος έως 30 ετών.

Ισότητα στην εργασία: Πρόγραμμα « Σήμα Διαφορετικότητας » για επιχειρήσεις (υλοποιείται). Πρόγραμμα « Σήμα Ισότητας » (σύντομα). Πρόγραμμα Fair Pay για εξάλειψη του έμφυλου μισθολογικού χάσματος.

Αντιμετώπιση βίας: Υποστήριξη μέσω της γραμμής SOS 15900 και του εργαλείου Panic Button . Σημαντική πρόοδος στον ευρωπαϊκό δείκτη ισότητας φύλων, με ενίσχυση δομών για θύματα βίας.



«Στόχος είναι κάθε γυναίκα να έχει ίσες ευκαιρίες, να νιώθει ασφαλής και να ακούγεται η φωνή της. Όχι μόνο σήμερα, κάθε μέρα», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για έμπρακτη στήριξη.

