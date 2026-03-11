Μαρινάκης: «Η δημοκρατία αντέχει την κριτική, αλλά δεν νομιμοποιεί το οργανωμένο ψέμα»

Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη θωράκιση της ενημέρωσης, η διαφάνεια στα κρατικά κονδύλια και τα ανησυχητικά ευρήματα της MARC για τα fake news.

Μαρινάκης: «Η δημοκρατία αντέχει την κριτική, αλλά δεν νομιμοποιεί το οργανωμένο ψέμα»
11 Μαρ. 2026 21:43
Pelop News

Την ανάγκη προστασίας του δημόσιου διαλόγου από τη συστηματική παραπληροφόρηση υπογράμμισε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, από το βήμα του «Athens Alitheia Forum». Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε την υπεράσπιση της αλήθειας ως «ζήτημα δημοκρατίας» και συλλογική ευθύνη που υπερβαίνει τα όρια μιας κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης: Μητσοτάκης: Θεσμικό «ανάχωμα» στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, τι είπε για τα fake news BINTEO

Κατά την ομιλία του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος παρουσίασε έρευνα της εταιρείας MARC, η οποία αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος στην ελληνική κοινωνία:

  • Το 92,8% των πολιτών θεωρεί τα fake news κίνδυνο για τη δημοκρατία.

  • Το 86,7% εκφράζει έντονη ανησυχία για την ταχύτητα διάδοσής τους.

  • Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (53,1%) παραδέχθηκαν ότι έχουν πιστεύσει ψευδή είδηση στο παρελθόν.

Θεσμική θωράκιση

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «άναρχο τοπίο» που παρέλαβε η κυβέρνηση το 2019, τονίζοντας τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν έκτοτε. Ειδική αναφορά έγινε στην αναμόρφωση των μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, η οποία διασφαλίζει ότι κανένα ευρώ από το δημόσιο χρήμα δεν κατευθύνεται σε μέσα που δεν σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων ή τους κανόνες δεοντολογίας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το 30% της κρατικής διαφήμισης κατευθύνεται πλέον υποχρεωτικά στον περιφερειακό Τύπο για την ενίσχυση της πολυφωνίας, ενώ καθιερώνεται πλήρης διαφάνεια στις κρατικές καμπάνιες, οι οποίες θα δημοσιοποιούνται αναλυτικά πριν και μετά την υλοποίησή τους.

Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο πιλοτικό σχολικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες», με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την αξιολόγηση των πληροφοριών. Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η ελευθερία του Τύπου είναι αδιαπραγμάτευτη, ωστόσο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως «ασπίδα» για τη συκοφαντία και το οργανωμένο ψέμα.

«Η σπίλωση είναι συχνά πρωτοσέλιδο, ενώ η δικαίωση ένα απλό μονόστηλο. Χωρίς αλήθεια δεν υπάρχει δημόσιος διάλογος», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Ένας Χρυσός Φοίνικας για τη θρυλική σταρ
22:45 Mήνυμα Φον ντερ Λάιεν για κατάπαυση του πυρός – Ανθρωπιστική «γέφυρα» 100 εκατ. ευρώ προς τον Λίβανο
22:40 Eurovision 2026: Πού «βρίσκεται» ο Akylas και το «Ferto» στα στοιχήματα
22:31 Μέση Ανατολή: Απειλή για «ολοκληρωτικό πόλεμο» από το Ιράν, σκληρή απάντηση από ΗΠΑ και Ισραήλ
22:22 Το Γενικό Επιτελείο Στρατού «καλεί» τις Ελληνίδες στις Ένοπλες Δυνάμεις ΒΙΝΤΕΟ
22:15 Επέστρεψαν στην Ελλάδα 764 εγκλωβισμένοι από Ντουμπάι και Ντόχα
22:03 Δημοσκόπηση Pulse: Ακλόνητη η ΝΔ με 14,5 μονάδες διαφορά – 4 στους 5 Έλληνες φοβούνται οικονομικό κραχ
21:52 Ενεργειακός «άθλος» της Ελλάδας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
21:43 Μαρινάκης: «Η δημοκρατία αντέχει την κριτική, αλλά δεν νομιμοποιεί το οργανωμένο ψέμα»
21:41 Ο ΝΟΠ με «όπλο» την επίθεση διέλυσε με 26-13 τη Λάρισα και πήρε τρίποντο ουσίας
21:34 Πλαφόν στα καύσιμα: Ποιες κατηγορίες εξαιρούνται και πώς διαμορφώνονται τα περιθώρια κέρδους
21:26 Ερντογάν: Κάλεσμα για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων
21:19 Φρίκη στη Σικελία: 67χρονος δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του παρά τον κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι»
21:11 Ανδρουλάκης από Στρασβούργο: «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό»
21:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Λοξοδρομώ, Κολακεύω, Καραδοκώ
20:53 Το κόλπο των 16 εκατ. ευρώ: Πώς η “ομοσπονδία” του παράνομου τζόγου μηδένιζε τις πιθανότητες των παικτών, 38 συλλήψεις ΦΩΤΟ
20:46 Θεοδωρικάκος: «Το πλαφόν στα κέρδη έκτακτο μέτρο για την προστασία των καταναλωτών»
20:38 Νικολακόπουλος: 11+30 εκατ. ευρώ από Υπουργείο και Περιφέρεια για αποκαταστάσεις στους Δήμους της Ηλείας
20:30 Πυροτεχνήματα: Το εντυπωσιακό στοιχείο που απογειώνει κάθε εκδήλωση
20:30 Ζαφειρόπουλος για τον συμφοιτητή του Χριστοδουλίδη: «Από τότε πάλευε για την Κύπρο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ