Μαρινάκης: «Η δημοκρατία αντέχει την κριτική, αλλά δεν νομιμοποιεί το οργανωμένο ψέμα»

Την ανάγκη προστασίας του δημόσιου διαλόγου από τη συστηματική παραπληροφόρηση υπογράμμισε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, από το βήμα του «Athens Alitheia Forum». Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε την υπεράσπιση της αλήθειας ως «ζήτημα δημοκρατίας» και συλλογική ευθύνη που υπερβαίνει τα όρια μιας κυβέρνησης.

Κατά την ομιλία του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος παρουσίασε έρευνα της εταιρείας MARC, η οποία αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος στην ελληνική κοινωνία:

Το 92,8% των πολιτών θεωρεί τα fake news κίνδυνο για τη δημοκρατία.

Το 86,7% εκφράζει έντονη ανησυχία για την ταχύτητα διάδοσής τους.

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (53,1%) παραδέχθηκαν ότι έχουν πιστεύσει ψευδή είδηση στο παρελθόν.

Θεσμική θωράκιση

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «άναρχο τοπίο» που παρέλαβε η κυβέρνηση το 2019, τονίζοντας τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν έκτοτε. Ειδική αναφορά έγινε στην αναμόρφωση των μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, η οποία διασφαλίζει ότι κανένα ευρώ από το δημόσιο χρήμα δεν κατευθύνεται σε μέσα που δεν σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων ή τους κανόνες δεοντολογίας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το 30% της κρατικής διαφήμισης κατευθύνεται πλέον υποχρεωτικά στον περιφερειακό Τύπο για την ενίσχυση της πολυφωνίας, ενώ καθιερώνεται πλήρης διαφάνεια στις κρατικές καμπάνιες, οι οποίες θα δημοσιοποιούνται αναλυτικά πριν και μετά την υλοποίησή τους.

Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο πιλοτικό σχολικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες», με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την αξιολόγηση των πληροφοριών. Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η ελευθερία του Τύπου είναι αδιαπραγμάτευτη, ωστόσο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως «ασπίδα» για τη συκοφαντία και το οργανωμένο ψέμα.

«Η σπίλωση είναι συχνά πρωτοσέλιδο, ενώ η δικαίωση ένα απλό μονόστηλο. Χωρίς αλήθεια δεν υπάρχει δημόσιος διάλογος», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

