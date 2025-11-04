Μαρινάκης: «Η παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ δεν σημαίνει υπαναχώρηση – Η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει»

Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ, παρά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για «αναγκαία μεταρρύθμιση» που θα υλοποιηθεί με διαβούλευση.

04 Νοέ. 2025 14:14
Η κυβέρνηση επιμένει ότι η αναδιάρθρωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων είναι μονόδρομος, ξεκαθαρίζοντας πως η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρηγόρη Σκλήκα δεν αλλάζει τον σχεδιασμό. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3, «παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση» και «η πολιτική βούληση είναι να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί».

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως η μεταρρύθμιση στα ΕΛΤΑ θα προχωρήσει με εκτενή διάλογο και ενημέρωση των πολιτών, σημειώνοντας ότι η κοινωνία έχει δικαίως αναστατωθεί. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τα καταστήματα που έκλεισαν δεν θα ανοίξουν ξανά, ωστόσο το σχέδιο προβλέπει πλήρη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και διατήρηση των θέσεων εργασίας.

«Το βασικό κριτήριο είναι κανένας συνταξιούχος να μη μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και να μη χαθεί καμία θέση εργασίας», είπε, τονίζοντας πως η πλειονότητα των συναλλαγών των ΕΛΤΑ πραγματοποιείται πλέον κατ’ οίκον.

Αναφερόμενος στην παραίτηση του κ. Σκλήκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε τη συμβολή του, ωστόσο σημείωσε ότι η διοίκηση προχώρησε σε «ατυχέστατη επικοινωνιακή και επιχειρησιακή διαχείριση». «Δεν μπορείς να ανακοινώνεις εν μια νυκτί ότι κλείνεις 204 καταστήματα· πρώτα κάνεις διάλογο», υπογράμμισε.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι το σχέδιο μετασχηματισμού είναι αποτέλεσμα της ανάγκης να εξυγιανθεί ο οργανισμός, καθώς η κρατική επιδότηση απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. «Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, εκσυγχρονίζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κοινωνία και οι υπηρεσίες αλλάζουν: «Όπως δεν υπάρχουν πια βίντεο κλαμπ, έτσι και τα ΕΛΤΑ προσαρμόζονται στις ανάγκες της εποχής».
