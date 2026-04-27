Μαρινάκης: Οι συμφωνίες με Γαλλία, η ΔΕΗ, τα εισιτήρια και τα μέτρα για τη Λέσβο

Στις συμφωνίες που υπεγράφησαν κατά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, αλλά και σε σειρά κυβερνητικών παρεμβάσεων για την οικονομία, την ενέργεια, την ακτοπλοΐα, τον πρωτογενή τομέα και την αντιπυρική περίοδο, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για σημαντικές συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα, που εμβαθύνουν την ήδη στενή συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα και η ασφάλεια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δύο χώρες προχώρησαν σε συμφωνίες και σε άλλους νευραλγικούς τομείς, όπως η οικονομία, η παιδεία και η καινοτομία, δίνοντας, όπως είπε, πιο ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο χαρακτήρα στην ελληνογαλλική σχέση.

Επικαλέστηκε μάλιστα τη δήλωση του πρωθυπουργού, σύμφωνα με την οποία Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται «πιο κοντά από ποτέ» πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά.

Το πολυνομοσχέδιο για το επιχειρείν

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής και αφορά τη διευκόλυνση του επιχειρείν.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων θα αποτελεί τον μοναδικό φορέα υποδοχής και διεκπεραίωσης αιτήσεων για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Παράλληλα, προωθείται μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων, ενώ για σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως κέντρα ηλικιωμένων, μονάδες προσχολικής αγωγής, δραστηριότητες ευεξίας, τουρισμού και μεταφορών, οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας θα γίνονται ψηφιακά μέσω του Open Business.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη:

κατάργηση του Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης,

δημιουργία πλήρως ψηφιακού Δελτίου Επιχειρηματικής Δραστηριότητας,

θεσμικό πλαίσιο προστασίας Γεωγραφικών Ενδείξεων για βιομηχανικά και χειροτεχνικά προϊόντα,

εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών,

υποχρεωτική σήμανση σε προϊόντα των οποίων μειώνεται η ποσότητα χωρίς αντίστοιχη μείωση τιμής, με πρόστιμα έως 2 εκατ. ευρώ.

Διαθέσιμο εισόδημα και συμμετοχή του Δημοσίου στη ΔΕΗ

Ο Παύλος Μαρινάκης επικαλέστηκε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε από 38,77 δισ. ευρώ σε 42,56 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Όπως ανέφερε, η αύξηση φτάνει το 9,8%, ενώ η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 5,3%, από 41,7 δισ. ευρώ σε 43,9 δισ. ευρώ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει στην πράξη.

Αναφερόμενος στη ΔΕΗ, σημείωσε ότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ώστε να διατηρηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό 33,4%.

Όπως είπε, η διατήρηση ισχυρής συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή, με στόχο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Μέτρα για τη Λέσβο λόγω αφθώδους πυρετού

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα μέτρα στήριξης για τη Λέσβο, μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Όπως είπε, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας, προωθεί την επέκταση των μέτρων αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και απαλλαγής από δημοτικά τέλη, για εκτροφές που επλήγησαν.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι τυροκόμοι, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στο νησί.

Εκταμίευση 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην εκταμίευση 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά τη θετική αξιολόγηση του διπλού αιτήματος που είχε υποβάλει η Ελλάδα τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα έχει πλέον εισπράξει 24,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ποσό που αντιστοιχεί στο 68,5% του συνολικού προϋπολογισμού.

Αντιπυρική περίοδος και καθαρισμός οικοπέδων

Αναφερόμενος στην έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Πολιτεία ενισχύει καθημερινά τις δυνάμεις της, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που δημιουργούν οι νέες κλιματικές συνθήκες.

Υπενθύμισε ότι έως τις 15 Ιουνίου οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές ακινήτων οφείλουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και να υποβάλουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Η υποχρέωση διατήρησης των οικοπέδων σε καθαρή κατάσταση ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις.

Μέτρα 57 εκατ. ευρώ για την ακτοπλοΐα

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων στήριξης της ακτοπλοΐας, ύψους περίπου 57 εκατ. ευρώ, που ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Στόχος, όπως είπε, είναι να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και να μην μετακυλιστεί στους επιβάτες η αύξηση του κόστους των καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η παρέμβαση αφορά την κάλυψη από το κράτος του κόστους των υποχρεωτικών εκπτώσεων που ήδη παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Στις κατηγορίες που καλύπτονται περιλαμβάνονται φοιτητές, παιδιά, πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία, άποροι και συνοδοί τους, καθώς και μόνιμοι κάτοικοι μικρών νησιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



