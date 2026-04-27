Υποκλοπές: Έκτακτη παρέμβαση Ανδρουλάκη μετά το… αρχείο του Αρείου Πάγου – Συνέντευξη στις 5 το απόγευμα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους μετά την απόφαση να μην ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, δείχνοντας ευθέως προς το Μέγαρο Μαξίμου.

27 Απρ. 2026 12:34
Έκτακτη συνέντευξη Τύπου παραχωρεί σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 17:00, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, με φόντο την αρχειοθέτηση από τον Άρειο Πάγο της υπόθεσης των υποκλοπών.

Η απόφαση να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έκανε λόγο για νέα προσπάθεια «ενταφιασμού» της διάστασης της κατασκοπείας και της σύνδεσης κρατικών αρχών με το Predator.

«Ενταφιάζεται για ακόμη μία φορά η υπόθεση»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συζήτηση με την Ομοσπονδία εργαζομένων στην καθαριότητα και ειδικά στις σχολικές μονάδες, αναφέρθηκε στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, σύμφωνα με την οποία δεν συντρέχει λόγος ανάσυρσης και επανεξέτασης της υπόθεσης.

«Σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν θα ανασυρθεί από το αρχείο η διάταξη Ζήση. Και επί της ουσίας η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το Predator ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική για τη στάση του Αρείου Πάγου, υποστηρίζοντας ότι επί εβδομάδες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών δεν έγιναν, όπως είπε, ούτε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις.

Ευθείες βολές κατά Μητσοτάκη

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, δεν κλήθηκε να καταθέσει ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, «εκβίαζε σε δημόσια θέα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη» και μιλούσε για συνεργασία με το κράτος.

«Δηλαδή ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική Δικαιοσύνη», είπε, συνδέοντας την εξέλιξη με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέρριψε την πολιτική ευθύνη στον πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι «για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Αναφορά και στις σχολικές καθαρίστριες

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα αιτήματα των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων, χαρακτηρίζοντάς τα δίκαια.

Όπως είπε, πρόκειται για εργαζόμενους που δεν έχουν πλήρη απασχόληση, ζουν με «μισθούς πείνας» και αντιμετωπίζουν εργασιακή ανασφάλεια, παρότι καθημερινά συμβάλλουν στην υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών στα σχολεία.

«Στεκόμαστε στο πλευρό σας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι σε μια περίοδο που γίνεται λόγος για ανάπτυξη, υπάρχουν εργαζόμενοι που ζουν με τρίωρη και τετράωρη εργασία.

Στη συνάντηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας Παύλος Χρηστίδης, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης, ο αναπληρωτής γραμματέας της Κ.Ο. Ιωάννης Τσίμαρης και ο γραμματέας του Τομέα Εργασίας Νίκος Δήμας.

