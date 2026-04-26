Νίκος Ανδρουλάκης: Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη ΝΔ;

«Το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Οποτε και αν προκηρύξουν εκλογές, θα έχουν αντίπαλο – και μάλιστα ισχυρό. Το ΠΑΣΟΚ, που θα βάλει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας, στην ασυδοσία της αγοράς, στην πολιτική που απογοητεύει και καθηλώνει την κοινωνία» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας την Χαριλάου Τρικούπη σε θέση εκλογικής μάχης.

«Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος και θα την κάνουμε πράξη. Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, στελέχη κι εμπειρία για να αντιμετωπίσει τον σκοταδισμό της ΝΔ» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως «το σύστημα Μητσοτάκη θέλει να μετατρέψει τις εκλογές σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση, υπογραμμίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ μάχεται μόνο για την πρώτη θέση για την πολιτική αλλαγή.

«Δεν υπάρχει άλλος στόχος για το ΠΑΣΟΚ παρά μόνο αυτός. Γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία. Οι Έλληνες διεκδικούν μια καλύτερη ζωή και έχουμε χρέος να τους την προσφέρουμε» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφήνοντας αιχμές σε αυτό το σημείο για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη ΝΔ; Κάποιος που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα στη Μεταπολίτευση ως αξιωματική αντιπολίτευση;» ήταν το χαρακτηριστικό «καρφί» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε με σφοδρότητα στην «γαλάζια» κυβέρνηση μιλώντας για α λα καρτ ευρωπαϊσμό της κυβέρνησης που προσβάλλει τον ελληνικό λαό, πλήττει τους θεσμούς και πλήττει την εικόνα της χώρας.

«Εκείνοι που επικαλούνταν τον ”ευρωπαϊσμό” τους, φτάνουν στο σημείο να λένε ότι θα καταργήσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με “έναν νόμο και ένα άρθρο”».

Επανέλαβε μάλιστα ότι το Μαξίμου έσπευσε να στείλει το μήνυμα: «έχετε το πράσινο φως για τη συμμετοχή σας στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές» σχολιάζοντας πως«αυτό δεν λέγεται κομματικός πατριωτισμός. Είναι ένα κυνικό ντιλάρισμα σε δημόσια θέα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στα όσα υποστήριξε η κ. Κοβέσι στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σημείωσε πως «η ύβρις πάντοτε τιμωρείται. Και η τιμωρία θα έρθει πρώτα απ’ όλα από τον ελληνικό λαό, που στις επόμενες εκλογές θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αναφέρθηκε στην υπόθεση των υποκλοπών λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός επέλεξε και πάλι να κρυφτεί και δεν είχε το πολιτικό σθένος να απαντήσει στους δημόσιους εκβιασμούς του κ. Ντίλιαν.

«Η διαφορά είναι ότι τον Μπόμπ Ντίλαν τον ακούγαμε όλοι» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Ενώ ο κ. Ντίλιαν άκουγε τους υπουργούς σας, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, εισαγγελείς και δημοσιογράφους. Σταματήστε, λοιπόν, τους θεατρινισμούς, όταν μιλάμε για την εθνική ασφάλεια της χώρας».

