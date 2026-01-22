Μαρινάκης: «Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός» – δύο νεκροί, 910 κλήσεις στην Αττική και “πακέτο” πρωτοβουλιών για το 2026

Με πρώτο θέμα τη χθεσινή κακοκαιρία και τον απολογισμό της κινητοποίησης των αρχών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επισημαίνοντας ότι ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς τα φαινόμενα συνεχίζονται σε περιοχές του Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι το 112 ήχησε με προειδοποίηση περιορισμού μετακινήσεων, ενώ –όπως είπε– στο πλαίσιο διυπουργικής σύσκεψης είχε αποφασιστεί τηλεκπαίδευση και τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Για την Περιφέρεια Αττικής ανέφερε ότι από τις 21/01/2026 (07:30) έως τις 22/01/2026 (06:30) καταγράφηκαν 910 κλήσεις για βοήθεια και μέχρι το πρωί είχαν γίνει 318 αντλήσεις υδάτων, 32 κοπές δέντρων, 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 10 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σε αρκετούς σταθμούς καταγράφηκαν ύψη βροχής 110–120 χιλιοστών, ενώ σε σταθμούς του Αστεροσκοπείου αναφέρθηκαν τιμές 140–170 χιλιοστών, με έντονη επιβάρυνση σε κέντρο–Υμηττό–Ανατολική Αττική. Ειδικά στην ευρύτερη περιοχή Γλυφάδας–Ελληνικού υπογράμμισε ότι έπεσαν περίπου 120 χιλιοστά, με τα 3/4 του όγκου να καταγράφονται μέσα σε δύο ώρες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις δύο απώλειες: γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα –σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία– παρασύρθηκε από χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα που επίσης παρασύρθηκε, ενώ άνδρας στο Άστρος Κυνουρίας, λιμενικός σε υπηρεσία, παρασύρθηκε –κατά τα μέχρι τώρα δεδομένα– από κύματα άνω των πέντε μέτρων. Εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες και επανέλαβε έκκληση τήρησης των οδηγιών των αρχών, καθώς συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

«Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026»: 10 νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 μεταρρυθμίσεις

Ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε το 2026 ως «έτος-ορόσημο» για την ολοκλήρωση του έργου της δεύτερης τετραετίας, με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής να περιλαμβάνει 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ των νομοθετικών παρεμβάσεων ανέφερε, μεταξύ άλλων, πρωτοβουλία για «κράτος πιο φιλικό» σε πολίτες και οικονομική δραστηριότητα, θεσμοθέτηση νέου Λυκείου και Εθνικού Απολυτηρίου, νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επικαιροποίηση πλαισίου για τα ΚΕΠΑ, σχέδιο αντιμετώπισης λειψυδρίας και νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.

Στις 30 μεταρρυθμίσεις συμπεριέλαβε νέες μειώσεις φόρων στη ΔΕΘ, νέα αύξηση κατώτατου μισθού, εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Δημόσιο, αναβαθμίσεις σε Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία, ολοκλήρωση Κτηματολογίου, παρεμβάσεις για σιδηρόδρομο και συστήματα ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας, καθώς και την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για το 2025 είπε ότι υλοποιήθηκε το 66% των οροσήμων του σχεδίου εντός του έτους, ενώ ανέφερε ότι μεγάλο μέρος των συστάσεων της Έκθεσης Πισσαρίδη έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Λειψυδρία: 42 έργα άνω των 75,5 εκατ. ευρώ

Στο σκέλος της αντιμετώπισης της λειψυδρίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι εγκρίθηκαν 42 έργα συνολικού ύψους άνω των 75,5 εκατ. ευρώ, που αφορούν, μεταξύ άλλων, μονάδες αφαλάτωσης, βελτιώσεις/αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και δράσεις αξιοποίησης πηγαίων νερών, τόσο σε νησιά όσο και στην ηπειρωτική χώρα.

ΤτΕ: Ρεκόρ τουριστικών εσόδων και άνοδος επενδύσεων

Παρέθεσε επίσης στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, σημειώνοντας αύξηση σε ταξιδιωτικές εισπράξεις, εξαγωγές και άμεσες ξένες επενδύσεις. Ειδικά για τον τουρισμό ανέφερε έσοδα πάνω από 23 δισ. ευρώ, με άνοδο σε σχέση με το 2024, ενώ υπογράμμισε αύξηση αφίξεων και εσόδων τον Νοέμβριο ως ένδειξη επιμήκυνσης της σεζόν. Για τις επενδύσεις ανέφερε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις στο ενδεκάμηνο ανήλθαν στα 11 δισ. ευρώ.

ΕΛ.ΑΣ. – «ΑΙΓΙΣ» και οδικό έργο στη Θράκη

Ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ. με 431 νέες υπηρεσιακές μοτοσικλέτες μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» για κατανομή σε μάχιμες υπηρεσίες πανελλαδικά. Αναφέρθηκε ακόμη στην παράδοση στην κυκλοφορία του έργου Δημάριο–Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (τμήμα του άξονα Ξάνθη–Εχίνος–Σύνορα), με στόχο την οδική ασφάλεια και την αποσυμφόρηση οικισμών από βαριά κυκλοφορία.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις: ευλογιά, Mercosur, διεθνείς εξελίξεις

Στο Q&A ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην ευλογιά αιγοπροβάτων, λέγοντας ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο και επαναλαμβάνοντας ότι η κυβερνητική γραμμή ισχύει στο ακέραιο, ενώ προανήγγειλε νέα συνάντηση του πρωθυπουργού με κτηνοτρόφους.

Για τη Mercosur σχολίασε ότι οι ευρωβουλευτές της ΝΔ κινήθηκαν «στη σωστή πλευρά», χαρακτηρίζοντας την καθυστέρηση ως «χαμένο χρόνο».

Τέλος, για διεθνή θέματα όπως η πρόταση Τραμπ για «Συμβούλιο Ειρήνης», είπε ότι οποιαδήποτε στάση της χώρας θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους ευρωπαίους εταίρους, χωρίς βιαστικές αποφάσεις, υπογραμμίζοντας την ευρωπαϊκή ταυτότητα της Ελλάδας και τη στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ.

