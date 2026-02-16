Μαρινάκης: Ξεκίνησε διαδικασία απόκτησης από το ΥΠΠΟ των φωτογραφιών με τους εκτελεσθέντες της Καισαριανής

Δρομολογείται από το Υπουργείο Πολιτισμού η διαδικασία για την πιθανή απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, ενώ το υλικό δεν εμφανίζεται πλέον διαθέσιμο στη διαδικτυακή δημοπρασία.

16 Φεβ. 2026 13:20
Pelop News

Την έναρξη διαδικασίας για την πιθανή απόκτηση των φωτογραφιών που φέρονται να αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ιστορικά τεκμήρια ιδιαίτερης αξίας.

Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδειχθεί η αυθεντικότητα του υλικού είτε από τον κάτοχό του είτε μέσω της πλατφόρμας όπου είχε αναρτηθεί προς πώληση.

Βουλή: «Ναι» στην προσπάθεια απόκτησης των φωτογραφιών της Καισαριανής – Σταμάτησε η δημοπρασία

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτογραφίες δεν εμφανίζονται πλέον διαθέσιμες στο eBay, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν η αγγελία αποσύρθηκε οριστικά ή αν πρόκειται για προσωρινή εξέλιξη.

Το φωτογραφικό υλικό φέρεται να καταγράφει την εκτέλεση 200 κρατουμένων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της περιόδου της ναζιστικής Κατοχής στην Ελλάδα. Η δημοσιοποίησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και εκκλήσεις προς την Πολιτεία για τη διασφάλιση της απόκτησης και της ιστορικής αξιοποίησής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτογραφίες αποδίδονται σε άλμπουμ Γερμανού αξιωματικού που υπηρετούσε τότε στην περιοχή της Μαλακάσας, ενώ ιστορικοί εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότατα για αυθεντικό υλικό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Παράλληλα, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρχίσει να διατυπώνονται εκτιμήσεις για πιθανές ταυτοποιήσεις προσώπων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες, στοιχείο που εξετάζεται με προσοχή.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων σημειώθηκαν φθορές στο μνημείο των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή, με τη δημοτική αρχή να καταδικάζει το περιστατικό και να ανακοινώνει άμεση αποκατάσταση του χώρου.

