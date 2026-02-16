Βουλή: «Ναι» στην προσπάθεια απόκτησης των φωτογραφιών της Καισαριανής – Σταμάτησε η δημοπρασία

Θετική στάση απέναντι στην πιθανή απόκτηση των φωτογραφιών που φέρονται να απεικονίζουν τους 200 εκτελεσμένους στην Καισαριανή εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, υπογραμμίζοντας ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο μπορεί να εμπλακεί στη διαδικασία εφόσον προηγηθεί έλεγχος της αυθεντικότητας του υλικού.

Όπως ανέφερε, το θέμα αναμένεται να τεθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων, όπου θα ζητηθεί σχετική εξουσιοδότηση για την ενεργή συμμετοχή της Βουλής στην προσπάθεια απόκτησης των φωτογραφιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να τύχει ευρείας στήριξης.

«Κατέβηκαν» από τη δημοπρασία οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Στο τραπέζι η αγορά τους από ελληνικούς φορείς

Ο κ. Κακλαμάνης επισήμανε ακόμη ότι, βάσει διεθνούς νομοθεσίας, ενδέχεται να απαγορεύεται η εμπορία τεκμηρίων πολέμου, κάτι που – αν επιβεβαιωθεί – θα μπορούσε να επηρεάσει τη δυνατότητα δημοπράτησης του υλικού σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι κύρια αρμοδιότητα για το ζήτημα έχει το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο ήδη φέρεται να έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση της διερεύνησης της υπόθεσης. Η Βουλή, όπως είπε, μπορεί να συμβάλει λόγω μεγαλύτερης ευελιξίας σε διαδικαστικά ζητήματα.

Αναφερόμενος στην πρόταση να αναλάβει την αγορά το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σημείωσε ότι το Ίδρυμα δεν διαθέτει σχετικό προϋπολογισμό, ενώ η Βουλή έχει τη δυνατότητα να καλύψει ενδεχόμενη δαπάνη. Παρόμοια θέση, σύμφωνα με τον ίδιο, διατυπώθηκε και σε σχετική επιστολή του ΚΚΕ.

Την ίδια ώρα, ο Βέλγος συλλέκτης που είχε θέσει τις φωτογραφίες σε δημοπρασία ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να διακόψει τη διαδικασία. Όπως δήλωσε σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, η απόφαση ελήφθη λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής ευαισθησίας του υλικού και των αντιδράσεων που προκλήθηκαν.

Ο ίδιος ανέφερε ότι παραμένει ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές αρχές για το μέλλον των φωτογραφιών, ζητώντας παράλληλα να αναγνωριστούν τα δικαιώματα κυριότητάς του στο υλικό. Παράλληλα εξέφρασε προβληματισμό για την ευρεία κυκλοφορία επεξεργασμένων εικόνων χωρίς αναφορά στα δικαιώματα χρήσης.

Η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί τόσο την πολιτική όσο και την ιστορική συζήτηση, με το επόμενο διάστημα να αναμένεται κρίσιμο για τις εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο φωτογραφικό αρχείο.

