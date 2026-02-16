«Κατέβηκαν» από τη δημοπρασία οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Στο τραπέζι η αγορά τους από ελληνικούς φορείς

Η εμφάνιση φωτογραφιών που φέρονται να απεικονίζουν την εκτέλεση των 200 αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 επανέφερε στο προσκήνιο μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της Κατοχής. Το φωτογραφικό υλικό, που παρουσιάστηκε ως μέρος προσωπικού άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόϊερ, ο οποίος υπηρετούσε στη Μαλακάσα, αποδίδεται στη συγκεκριμένη ιστορική ημέρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς του.

Τις εικόνες ανέδειξε η διαδικτυακή ομάδα «Greece Archives of WWII», ενώ αρχικά είχαν τεθεί προς πώληση μέσω διαδικτυακής δημοπρασίας. Ωστόσο, το πρωί της Δευτέρας το υλικό δεν ήταν πλέον διαθέσιμο στο ebay και όλα δείχνουν ότι η δημοπρασία διακόπηκε, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για οριστική απόσυρση ή προσωρινή αναστολή.

Τα μέχρι πρότινος στοιχεία έδειχναν διαφοροποιημένες τιμές εκκίνησης, με ορισμένες φωτογραφίες να ξεκινούν από περίπου 36,5 ευρώ, ενώ άλλες – έπειτα από προσφορές ιδιωτών – είχαν ήδη ξεπεράσει τις 2.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται προσπάθειες ταυτοποίησης προσώπων που εμφανίζονται στο υλικό. Σύμφωνα με αναφορές που διακινούνται κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων, σε μία από τις φωτογραφίες ενδέχεται να απεικονίζεται ο Βασίλης Παπαδήμας, αδελφός του εκδότη και αντιστασιακού Δημήτρη Παπαδήμα. Ο Παπαδήμας, γεννημένος το 1909 στην Πύλο, εργαζόταν στη Γιάλοβα Μεσσηνίας και είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο. Συνελήφθη το 1941 από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες, μεταφέρθηκε σε στρατόπεδα κράτησης και τελικά εκτελέστηκε στην Καισαριανή.

Η οικογενειακή τραγωδία συνεχίστηκε, καθώς – σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» – η μητέρα του υπέστη εγκεφαλικό και πέθανε λίγες εβδομάδες μετά την εκτέλεσή του, ενώ ο αδελφός του Δημήτρης Παπαδήμας υπήρξε επίσης ενεργό μέλος της Αντίστασης και αργότερα εξορίστηκε στη Μακρόνησο.

Σε άλλη φωτογραφία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, φέρεται να απεικονίζεται ο Ηλίας Ρίζος από τη Λαμία, εργαζόμενος σε μικρή βιοτεχνία τροφίμων. Συνελήφθη κατά την περίοδο της ιταλικής κατοχής, κρατήθηκε αρχικά στη Λαμία και κατόπιν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, πριν οδηγηθεί στην εκτέλεση. Μέλη της οικογένειάς του είχαν επίσης αντιστασιακή δράση.

Η δημοσιοποίηση του υλικού έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις και πρωτοβουλίες. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας να εξεταστεί η δυνατότητα απόκτησης των φωτογραφιών από το Ίδρυμα της Βουλής, ως ιστορικό τεκμήριο και φόρο τιμής στους εκτελεσμένους.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, το Ίδρυμα δεν διαθέτει σχετικό κονδύλι, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί ενδεχόμενη δαπάνη από τη Βουλή. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει τη Διάσκεψη των Προέδρων, όπου θα εξεταστεί τόσο η αυθεντικότητα του αρχείου όσο και το ενδεχόμενο αγοράς του.



Κυβερνητικές πηγές εμφανίζονται θετικές στη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ ο Παύλος Πολάκης έχει προτείνει να εξεταστεί η απόκτηση των φωτογραφιών από κοινού από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.

Η πιθανότητα το υλικό να καταλήξει σε ιδιωτικές συλλογές εκτός Ελλάδας είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς θα καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολη την επιστροφή του. Πλέον, με τη διακοπή της δημοπρασίας, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ αναμένονται εξελίξεις τόσο ως προς την τύχη των φωτογραφιών όσο και ως προς την τεκμηρίωση της γνησιότητάς τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



