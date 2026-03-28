Μαρινέλλα: Τα τραγούδια που έντυσαν τον ελληνικό κινηματογράφο και έμειναν αθάνατα ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρινέλλα, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, αφήνοντας πίσω της ένα βαρύ αποτύπωμα στο ελληνικό πεντάγραμμο. Με τη φωνή, την παρουσία και την ερμηνευτική της δύναμη, σφράγισε δεκαετίες ολόκληρες και χάρισε στο κοινό έναν τεράστιο κατάλογο επιτυχιών, από τα πρώτα της βήματα στη δισκογραφία μέχρι τα τελευταία χρόνια της μακράς διαδρομής της.

Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, μπήκε από πολύ νωρίς στον χώρο της μουσικής, συμμετέχοντας σε ραδιοφωνικές εκπομπές και θεατρικά σχήματα. Το 1957 υιοθέτησε το καλλιτεχνικό όνομα «Μαρινέλλα» και σύντομα βρέθηκε στο προσκήνιο, γνωρίζοντας την πρώτη μεγάλη αναγνώριση στο πλευρό του Στέλιου Καζαντζίδη, με τον οποίο αποτέλεσαν ένα από τα πιο εμβληματικά σχήματα στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού.

Η πορεία της, όμως, δεν περιορίστηκε μόνο στις πίστες και στη δισκογραφία. Η Μαρινέλλα συνδέθηκε έντονα και με τον ελληνικό κινηματογράφο, ιδιαίτερα τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, όταν η φωνή της έντυσε ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες της εποχής. Με τον τρόπο αυτό, κατάφερε να περάσει και στη μεγάλη οθόνη, χαρίζοντας τραγούδια που ξεπέρασαν τα όρια της στιγμής και έμειναν ζωντανά στη συλλογική μνήμη.

Ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές κινηματογραφικές της ερμηνείες βρίσκονται το «Δώσ’ μου τ’ αθάνατο νερό» και το «Ζωγραφισμένα στο χαρτί», δύο τραγούδια που συνδέθηκαν με την ταινία «Η Παριζιάνα» του 1969. Και τα δύο έφεραν τη μουσική σφραγίδα του Μίμη Πλέσσα και στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου, αποτελώντας χαρακτηριστικά δείγματα του τρόπου με τον οποίο η φωνή της μπορούσε να αποδώσει και τη θεατρικότητα και το συναίσθημα ενός κινηματογραφικού έργου.

Από τις πολύ μεγάλες στιγμές της θεωρείται και το «Άνοιξε πέτρα», σε μουσική Μίμη Πλέσσα και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες» του 1968. Πρόκειται για ένα τραγούδι που έμεινε ως μία από τις πιο δραματικές και έντονες ερμηνείες της, αποτυπώνοντας τη δύναμη και το πάθος που χαρακτήριζαν τη σκηνική της παρουσία.

Στην ίδια περίοδο ανήκει και το «Πάλι θα κλάψω», από την ταινία «Ο πιο καλός ο μαθητής» του 1968, σε μουσική Νάκη Πετρίδη και στίχους Σέβης Τηλιακού. Από την ίδια ταινία ξεχώρισε και το «Σταλιά σταλιά», ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που συνδέθηκαν με τη Μαρινέλλα, με μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους του Διονύση Τζεφρώνη.

Στον κινηματογραφικό της κατάλογο ξεχωρίζει επίσης το «Κρίμα το μπόι σου», από την ομώνυμη ταινία του 1970, σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους Σέβης Τηλιακού. Το τραγούδι αυτό αποτέλεσε μια ακόμη χαρακτηριστική στιγμή της σχέσης της με τον κινηματογράφο, σε μια περίοδο όπου η φωνή της είχε πια αποκτήσει ξεχωριστό ειδικό βάρος και αναγνωρισιμότητα.

Νωρίτερα, είχε ακουστεί και το «Αλλάξανε τα πράγματα», γνωστό και ως «Άντρα ρεμάλι και δειλέ», από την ταινία «Η κυρία Δήμαρχος» του 1960, σε μουσική και στίχους του Αργύρη Κουνάδη. Λίγα χρόνια αργότερα ήρθε και το «Δώσ’ μου αγάπη», από την ταινία «Η Χαρτορίχτρα» του 1967, με μουσική Γιώργου Κατσαρού και στίχους Πυθαγόρα.

Όλα αυτά τα τραγούδια δεν αποτελούν απλώς ξεχωριστές επιτυχίες στη δισκογραφία της. Συνθέτουν μαζί μια ολόκληρη κινηματογραφική παρακαταθήκη, μέσα από την οποία η Μαρινέλλα ταυτίστηκε με εικόνες, σκηνές και εποχές που εξακολουθούν να συγκινούν. Η φωνή της δεν συνόδευσε απλώς ταινίες· σε πολλές περιπτώσεις έγινε μέρος της ίδιας της ταυτότητάς τους.

Αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που εξηγούν γιατί η απώλειά της αφήνει τόσο μεγάλο κενό. Η Μαρινέλλα δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία λαϊκή και ελαφρολαϊκή ερμηνεύτρια. Ήταν μια παρουσία που κατάφερε να ενώσει το τραγούδι, το θέαμα και τον κινηματογράφο με έναν τρόπο αξεπέραστο, αφήνοντας πίσω της μια διαδρομή που δύσκολα μπορεί να επαναληφθεί.

