Μάρκος Σεφερλής: Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά που παρουσιάζει η τηλεόραση

15 Μαρ. 2026 12:49
Ο Μάρκος Σεφερλής παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για την τηλεόραση, αλλά και για το αν θα επέστρεφε σε ένα πρωινό!

«Εννοείται ότι θα µου άρεσε το πρωινό, γιατί νοµίζω ότι ήταν κάτι που έκανε τη διαφορά στην πρωινή ζώνη. Έχεις κάνει πολύ πρωινό και ξέρεις», είπε αρχικά ο Μάρκος Σεφερλής.

Ο Μάρκος Σεφερλής πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ήταν µια εκποµπή όπου από την αρχή είχα βάλει κάποιους όρους. Οτι δεν θέλω να θίξω κανέναν, δεν θέλω να κουτσοµπολέψω κανέναν. Οποιαδήποτε είδηση καλή υπάρχει για οποιονδήποτε καλλιτέχνη, τραγουδιστή, ηθοποιό µε πολλή χαρά να την πούµε. Αλλά η φιλοσοφία µου ήταν άλλη από την αρχή».

Ότι πάµε να κάνουµε κάτι διαφορετικό. Και τελικά είχε πιάσει αυτό. Και οι καλλιτέχνες έρχονταν, οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές, και µιλούσαµε και έλεγαν: «Επιτέλους, µιλήσαµε για θέατρο, µιλήσαµε για τραγούδι». Γιατί αυτό µε ενδιέφερε. Να µιλήσουµε για την πορεία των ανθρώπων αυτών και για τα πράγµατα που ετοιµάζουν».

Πιστεύετε ότι κάτι συµβαίνει µε την τηλεόραση αυτήν τη στιγµή;

Εσύ δεν το πιστεύεις; Τα νούµερα δείχνουν… Και εσύ ήσουν στην τηλεόραση και εγώ ήµουν και είµαι και θα είµαστε πάλι.

Τι συµβαίνει;

Πιστεύω ότι ο κόσµος δεν ενδιαφέρεται για όλα αυτά που παρουσιάζει η τηλεόραση.

