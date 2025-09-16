Μαρόκο: Για την μπλούζα με σύνθημα «ο Αλλάχ είναι λεσβία», 30 μήνες φυλακή

Στο Μαρόκο φεμινίστρια καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση μετά την ανάρτηση μιας φωτογραφίας της στην οποία φορούσε ένα μπλουζάκι με τη φράση: «Ο Αλλάχ είναι λεσβία».

Η Ιμπτίσαμ Λαχγκάρ καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση επειδή «προκαλεί βλάβη στο Ισλάμ» και θα πληρώσει πρόστιμο 4.634 ευρώ, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η ακτιβίστρια συνελήφθη τον περασμένο μήνα, με την Εισαγγελία του Πρωτοδικείου της Ραμπάτ στο Μαρόκο να ανακοινώνει: «Μετά την ανάρτηση μιας φωτογραφίας από μια γυναίκα στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εμφανίζεται να φοράει ένα μπλουζάκι με φράσεις προσβλητικές για τα θεία, μαζί με μια λεζάντα που προσβάλλει το Ισλάμ, ο εισαγγελέας διέταξε την έναρξη έρευνας. Λόγω της επείγουσας φύσης της υπόθεσης, η ύποπτη τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση σύμφωνα με το νόμο».

Στη φωτογραφία, η Ιμπτίσαμ χαμογελάει και ποζάρει φορώντας το μπλουζάκι. Έγραψε στο X: «Στο Μαρόκο, κυκλοφορώ με μπλουζάκια που φέρουν μηνύματα κατά των θρησκειών, του Ισλάμ κ.λπ. Μας κουράζετε με την υποκρισία σας, τις κατηγορίες σας. Ναι, το Ισλάμ, όπως κάθε θρησκευτική ιδεολογία, είναι φασιστικό, φαλλοκρατικό και μισογυνικό».

Η ανάρτηση προκάλεσε μια θύελλα αντιδράσεων με την Λαχγκάρ να ισχυρίζεται ότι υπέστη «διαδικτυακό bullying, χιλιάδες απειλές βιασμού, θανάτου, εκκλήσεις για λιντσάρισμα και λιθοβολισμό».

Στο Μαρόκο, όσοι «βλάπτουν» το Ισλάμ μπορούν να τιμωρηθούν με ποινές από έξι μήνες έως δύο χρόνια και πρόστιμα έως και περίπου 45.000 ευρώ.

Η νομική ομάδα της Ιμπτίσαμ έχει ασκήσει έφεση κατά της ποινής. Το δικαστήριο είχε προηγουμένως απορρίψει αίτημα για την αποφυλάκισή της για ιατρικούς λόγους, καθώς αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε ιατρική θεραπεία.

Η Λαχγκάρ είναι ψυχολόγος, φεμινίστρια και άθεη, ενώ έχει οργανώσει μια σειρά διαδηλώσεων στο Μαρόκο για τα δικαιώματα των γυναικών, τα ζητήματα των LGBTQIA+ και την ανδρική βία.

Είναι συνιδρύτρια του Εναλλακτικού Κινήματος για τις Ατομικές Ελευθερίες (Mouvement Αlternatif Pour Les Libertés Individuelles), το οποίο αγωνίζεται για τις ατομικές ελευθερίες, όπως το δικαίωμα στην άμβλωση και τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Η ανάρτησή της προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο, καθώς και συζήτηση, με ορισμένους λογαριασμούς να εκφράζουν υποστήριξη τους. Αφού δημοσίευσε τη φωτογραφία στις 31 Ιουλίου, η Λαχγκάρ χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να περιγράψει το μίσος που δέχτηκε στο διαδίκτυο επειδή φορούσε το μπλουζάκι. Δημοσίευσε μερικά από τα σχόλια που είχε λάβει ως αντίδραση, συμπεριλαμβανομένου ενός στο X από τον λογαριασμό @moufarrid που έγραφε:

«Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτή η γυναίκα που ονομάζεται Ιμπτίσαμ Λαχγκάρ είναι επί του παρόντος ελεύθερη. Γεννήθηκε στη Ραμπάτ και ζει σήμερα στο Μαρόκο. Είναι φεμινίστρια ακτιβίστρια, αντιβασιλέας, υπέρμαχος του κοσμικού κράτους και ανοιχτά ισλαμοφοβική.

Η ελευθερία της είναι προσβολή για όλους τους Μαροκινούς. Μόνη της αποτελεί προσβολή για όλους τους μάρτυρες, τους προγόνους μας που πολέμησαν με υπερηφάνεια στο μονοπάτι του Αλλάχ για να κάνουν αυτή τη χώρα αυτό που είναι σήμερα.

Οι αρχές δεν την έχουν ακόμα συλλάβει, και αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν πρέπει να αφήσουμε μια τέτοια πράξη ατιμώρητη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό για τους Μαροκινούς από τον Αλλάχ, από το Ισλάμ. Η θέση αυτής της γυναίκας είναι πίσω από τα κάγκελα».



Νόμος στο Μαρόκο του 2002 που περιορίζει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης ορίζει ότι η έκφραση που θεωρείται επικριτική για «το Ισλάμ, το θεσμό της μοναρχίας ή την εδαφική ακεραιότητα» δεν επιτρέπεται και μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση. Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο, «όποιος προτρέπει άλλους να αμφισβητήσουν την πίστη τους ως μουσουλμάνοι ή να προσηλυτιστούν σε άλλη θρησκεία» τιμωρείται με φυλάκιση τριών έως έξι μηνών και πρόστιμο 10 έως 54 ευρώ.



