Μαρόκο – Τανζανία 1-0: Πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Africa με βασικό τον Ελ Κααμπί

Ο Ελ Κααμπί ξεκίνησε βασικός για το Μαρόκο, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Ο Μπραχίμ Ντίας το έκανε για τους διοργανωτές και χάρισε την πρόκριση στους «8» του Copa Africa. Ο Σαϊμπάρι στο 15′ βρήκε δίχτυα για τους νικητές, όμως το τέρμα του είχε ακυρωθεί για οφσάιντ.

04 Ιαν. 2026 21:41
Pelop News

Το Μαρόκο κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Copa Africa χάρη στο γκολ του Μπραχίμ Ντίας στο 64′ που διαμόρφωσε το 1-0 υπέρ της ομάδας του Ρεντραγκί κόντρα στην Τανζανία.

Το Μαρόκο έχασε τον Ουναΐ, καθώς στην τελευταία προπόνηση τραυματίστηκε και θα απουσιάσει για έξι εβδομάδες από τη δράση. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε στο γήπεδο με πατερίτσες.

Η ομάδα του Ελ Κααμπί θα περιμένει τον αντίπαλο της στα προημιτελικά (09/01/26, 21:00), που θα προκύψει από το παιχνίδι Νότια Αφρική – Καμερούν (04/01/26, 21:00).

