Μαρόκο: Το «πνίγουν» οι πλημμύρες, πάνω από 150.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους, ΒΙΝΤΕΟ

Στο Μαρόκο στη βόρεια πλευρά της χώρας, σφοδρές πλημμύρες έχουν αναγκάσει πάνω από 150.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με τις αρχές.

Ιταλία: Υπό δικαστικό έλεγχο ζητείται να τεθεί η εταιρεία ντελίβερι Glovo για εργασιακή εκμετάλλευση

Η φυσική καταστροφή έχει προκαλέσει τέσσερις θανάτους, ανάμεσά τους ένα δίχρονο παιδί, ενώ ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται.

Στο χωριό Ουλέντ Αμέρ, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν μετά τις προειδοποιήσεις που μεταδόθηκαν από τα μεγάφωνα του τοπικού τζαμιού, καθώς τα νερά πλησίαζαν τα σπίτια τους.

Κοντά στην Κενίτρα, περίπου 40.000 εκτοπισμένοι ζουν πλέον σε σκηνές. Κάποιοι διασώθηκαν από τις ταράτσες των σπιτιών τους, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν με βάρκες ή ελικόπτερα. Οι οικογένειες σχηματίζουν ουρές για ιατρική φροντίδα, περιμένοντας να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Πολλοί εκφράζουν τον φόβο πως οι πλημμύρες μπορεί να ξαναχτυπήσουν, προσθέτοντας ψυχολογική πίεση στους εκτοπισμένους.

#scene #Aerial shots of flooded 🇲🇦Moroccan town amid severe weather; More than 150,000 people have been evacuated in this part of the country. pic.twitter.com/xChWKywA71 — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) February 7, 2026

08.02.2026#Morocco

For the eleventh day in a row, authorities continue to evacuate residents of four provinces affected by floods and heavy rains. The Oued El Makhazine Dam was filled to 156% of its capacity for the first time. pic.twitter.com/zEqPzluomK — Climate Review (@ClimateRe50366) February 9, 2026

🇲🇦 Thousands evacuated as Morocco shaken by heavy flooding Images show the Kenitra region and the town of Ksar El Kebir in Larache province of Morocco, submerged in floodwater after recent heavy rainfall pic.twitter.com/zHCqDo0WoY — AFP News Agency (@AFP) February 9, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



