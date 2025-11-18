Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες από σήμερα, έρχονται ισχυρές βροχές και χιόνια

Χειμωνιάτικο σκηνικό φέρνουν οι επόμενες ημέρες, καθώς διαδοχικές κακοκαιρίες θα πλήξουν τη χώρα, όπως προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του και τα δεδομένα του παγκόσμιου προγνωστικού συστήματος «ΗΡΑΚΛΗΣ», τόσο η Τρίτη όσο και η Τετάρτη θα σημειωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Σήμερα, τα κύρια φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα, με ενδεχόμενα μικροπλημμυρικά επεισόδια. Μικρότερης έντασης βροχές θα επηρεάσουν επίσης τμήματα της βόρειας Ελλάδας.

Έντονη κακοκαιρία από σήμερα: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, πού αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Την Τετάρτη, το κύμα κακοκαιρίας θα μετακινηθεί προς ανατολικότερα και βορειότερα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και στη βορειοηπειρωτική Ελλάδα.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ενημερώνονται για τυχόν επικαιροποιήσεις των προγνώσεων.

