Μάρτιος με υποχρεώσεις: Ποιες προθεσμίες λήγουν άμεσα για επιχειρήσεις και αγρότες

Με διαδοχικές προθεσμίες ξεκινά η δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου για επιχειρήσεις, εργοδότες και αγρότες, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες πρέπει να κλείσουν εκκρεμότητες που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές, αγροτικές ενισχύσεις και φορολογικές υποχρεώσεις.

Οι πιο άμεσες εκκρεμότητες

Η πρώτη προθεσμία αφορά εργοδότες και επιχειρήσεις, που πρέπει να ολοκληρώσουν την υποβολή στοιχείων για τις ασφαλιστικές εισφορές του Ιανουαρίου. Η παράταση που είχε δοθεί λήγει σήμερα και καλύπτει και εκκρεμότητες που συνδέονται με το δώρο Χριστουγέννων του 2025.

Μέχρι σήμερα το βράδυ, στις 23:59, λήγει και η προθεσμία για τους αγρότες που θέλουν να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις αιτήσεις ενίσχυσης των ετών 2024 και 2025. Η παράταση δόθηκε ώστε να υπάρξει περισσότερος χρόνος για διόρθωση λαθών και σωστή τεκμηρίωση των στοιχείων.

Μετά το κλείσιμο της διαδικασίας, αναμένεται να ανοίξει νέα ειδική εφαρμογή για υποθέσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα και αφορούν μικρότερα αγροτεμάχια, με προθεσμία έως τις 24 Μαρτίου 2026.

Στο βάθος οι φορολογικές δηλώσεις

Παράλληλα, επιχειρήσεις και φορολογούμενοι έχουν μπροστά τους και την έναρξη της περιόδου υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Για τις εταιρείες με φορολογικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η διαδικασία ξεκινά στις 16 Μαρτίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου 2026.

Την ίδια ώρα, από τις 2 Μαρτίου 2026 έχει τεθεί σε ισχύ και η υποχρέωση αποκλειστικής έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.000.000 ευρώ.

Μήνας αυξημένων υποχρεώσεων

Ο Μάρτιος ανοίγει έτσι έναν κύκλο αυξημένου φόρτου για λογιστήρια, φοροτεχνικούς και επιχειρήσεις, με τις υποχρεώσεις να συσσωρεύονται και το επόμενο διάστημα να θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό έως και το καλοκαίρι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



