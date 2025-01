Μασκ κατά Φάρατζ: «Δεν πληροί τα προσόντα για ηγέτης του κόμματος»

Ο Έλον Μασκ ζήτησε την αντικατάσταση του Νάιτζελ Φάρατζ από την ηγεσία του ακροδεξιού κόμματος Reform UK.

Αυτή η είδηση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις φήμες ότι ο δισεκατομμυριούχος βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για να δωρίσει ένα σημαντικό ποσό στο κόμμα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «X», ο Μασκ δήλωσε ότι ο Φάρατζ «δεν διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα» για να ηγηθεί του κόμματος.

Ο Φάρατζ υπερασπίστηκε τον Μασκ σε δηλώσεις του στο BBC την Κυριακή, λέγοντας ότι «η ελευθερία του λόγου επέστρεψε», αφού ο επιχειρηματίας είχε επικρίνει την αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης σχετικά με τις συμμορίες εκμετάλλευσης ανηλίκων.

The Reform Party needs a new leader. Farage doesn’t have what it takes.

— Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2025