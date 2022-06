MasterChef: O μεγάλος τελικός έρχεται την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 – Το who is who των φιναλίστ

Ο τελικός του MasterChef έχει ήδη ξεκινήσει, με τη μεγάλη βραδιά της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 15 Ιουνίου. Την αποκάλυψη έκανε η Ελίνα Παπίλα στο [email protected]

Τι θα δούμε όμως στο τελευταίο επεισόδιο του MasterChef. Την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουνίου, οι τηλεθεατές θα δουν ένα κομμάτι το οποίο θα περιλαμβάνει την τελική δοκιμασία ενώ στην συνέχεια σε ζωντανή μετάδοση θα γίνει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τους τρεις κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τη φετινή χρονιά, οι τρεις κριτές θα ανοίξουν τον σφραγισμένο φάκελο με της βαθμολογίες και θα ανακοινώσουν τον φετινό Έλληνα MasterChef.

Θα είναι η Καλλιόπη Μπεζαντέ ή ο Παναγιώτης Κουμουνδούρος;

Το who is who των φιναλίστ

Ο 28χρονος Παναγιώτης Κουμουνδούρος από την πρώτη του εμφάνιση ξεχώρισε στον διαγωνισμό λόγω της ομοιότητάς του με τον πρώτο Έλληνα MasterChef Άκη Πετρετζίκη αλλά και για τις εξαιρετικές μαγειρικές του ικανότητες. Ο Πάνος, όπως τον φωνάζουν οι φίλοι, αποτέλεσε ένα από τα φαβορί που τελικά επιβεβαίωσε τον τίτλο του. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του κατάφερε να κερδίσει με τις μαγειρικές του ικανότητες έπαθλο 7.000 ευρώ αλλά και μία κουζινομηχανή.

Η Καλλιόπη Μπεζαντέ από τη Νάξο είναι η δεύτερη φιναλίστ. Η ίδια είχε δοκιμάσει ξανά την τύχη της στο MasterChef την περασμένη χρονιά, αλλά είχε «κοπεί». Φέτος όμως, η Πόπη ήταν η παίκτρια με το μεγαλύτερο πείσμα και τη μεγαλύτερη εξέλιξη.