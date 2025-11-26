Μαθησιακές Δυσκολίες: Αναγνώριση, Αντιμετώπιση και Πρώιμη Παρέμβαση

Στην εκπομπή «Υγείας Θέματα» του Peloponnisos FM 103,9, με τη Μαρία Σιορώκου και τον Βασίλη Καψαμπέλη, φιλοξενήθηκε η λογοθεραπεύτρια Χριστίνα Πολίτη για να συζητήσουν ένα θέμα κρίσιμο για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των παιδιών: τις μαθησιακές δυσκολίες. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ορισμό των μαθησιακών δυσκολιών, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια «ομπρέλα» δυσκολιών που περιλαμβάνει την δυσλεξία, τη δυσγραφία, τη δυσαριθμησία και τη δυσπραξία, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σχολική υποεπίδοση χωρίς να υπάρχουν σοβαρά σωματικά ή νοητικά προβλήματα.

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ευρεία «ομπρέλα» ακαδημαϊκών δυσκολιών των παιδιών. Κάθε παιδί που βρίσκεται κάτω από αυτή την ομπρέλα έχει γενική υγεία και κανονική νοητική λειτουργία, αλλά αντιμετωπίζει συγκεκριμένες προκλήσεις στην εκμάθηση. Τα χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν:

Δυσκολία στο να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της τάξης.

Κανονική σχολική ζήτηση χωρίς εμφανή σωματικά ή νοητικά προβλήματα.

Στο παρελθόν, συχνά λανθασμένα χαρακτηρίζονταν ως «δεν τα παίρνει τα γράμματα» ή «δεν προσπαθεί αρκετά».

Οι κύριες μορφές μαθησιακών δυσκολιών είναι:

Δυσλεξία – Δυσκολία στην επεξεργασία της γλώσσας, επηρεάζει την ανάγνωση, γραφή και ορθογραφία. Δυσαριθμησία – Δυσκολία στα μαθηματικά. Δυσγραφία – Δυσκολία στη γραφή. Δυσπραξία – Δυσκολία στις λεπτές κινητικές ικανότητες, όπως το κράτημα του στυλό ή των παιχνιδιών.

Συχνά, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζουν διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα.

Αναγνώριση και πρώιμη παρέμβαση

Η αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών από την προσχολική ηλικία είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Πρώιμα σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν:

Γλωσσικές και φωνολογικές δυσκολίες (μπερδεμένοι ήχοι ή γράμματα).

Περιορισμένο λεξιλόγιο ή ανεπαρκή ερεθίσματα.

Δυσκολία στην ακουστική κατανόηση.

Προβλήματα φωνολογικής επίγνωσης (π.χ. δυσκολία στην αναγνώριση συλλαβών και ήχων).

Προβλήματα λεπτής κινητικότητας.

Διάσπαση προσοχής ή δυσπραξία.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να λειτουργήσει σαν «σωστικό φράγμα»: αν αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην αρχή, αποφεύγονται πιο σοβαρά προβλήματα στην σχολική ηλικία.

Ποιες ειδικότητες συνεργάζονται;

Η πολυδιάστατη φύση των μαθησιακών δυσκολιών απαιτεί διεπιστημονική συνεργασία. Οι ειδικότητες που συμμετέχουν στη διάγνωση και την παρέμβαση περιλαμβάνουν:

Λογοθεραπευτή

Ειδικό παιδαγωγό

Παιδοψυχίατρο

Εργοθεραπευτή

Ψυχολόγο

Στόχος της συνεργασίας είναι η διερεύνηση του μαθησιακού προφίλ του παιδιού και ο σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ). Μετά την αξιολόγηση, το παιδί ξεκινάει πρόγραμμα παρέμβασης και μπορεί να ενταχθεί σε τμήμα ένταξης, αν χρειάζεται.

Συμβουλές προς γονείς

Η έγκαιρη παρέμβαση είναι κρίσιμη: οι γονείς δεν πρέπει να αγνοούν τα πρώιμα σημάδια και οφείλουν να συνεργάζονται με τους ειδικούς για να υποστηρίξουν το παιδί. Η τεχνολογία και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των ακαδημαϊκών δυσκολιών.

