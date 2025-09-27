Ματωμένο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση – Τέσσερις τραυματίες σε συμπλοκή ατόμων

Το επεισόδιο προκλήθηκε σε εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης με αρκετά άτομα να έρχονται στα χέρια και 4 εξ αυτών να τραυματίζονται.

27 Σεπ. 2025 8:59
Pelop News

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Το επεισόδιο προκλήθηκε σε εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης με αρκετά άτομα να έρχονται στα χέρια και 4 εξ αυτών να τραυματίζονται. Οι τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό δεν σχετίζεται με την εκδήλωση, αλλά φαίνεται να συνδέεται με επεισόδιο οπαδικής βίας.

Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από την Αστυνομία.
