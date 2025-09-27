Ματωμένο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση – Τέσσερις τραυματίες σε συμπλοκή ατόμων

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Το επεισόδιο προκλήθηκε σε εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης με αρκετά άτομα να έρχονται στα χέρια και 4 εξ αυτών να τραυματίζονται. Οι τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό δεν σχετίζεται με την εκδήλωση, αλλά φαίνεται να συνδέεται με επεισόδιο οπαδικής βίας.

Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από την Αστυνομία.

