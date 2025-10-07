Μαξίμου: Πως «βλέπει» την παραίτηση Τσίπρα

Δεν εξέπληξε ούτε την κυβέρνηση, ούτε και το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της χώρας, η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Κυβερνητικά στελέχη, μάλιστα, σχολιάζοντας την κίνηση αυτή, μιλούσαν για «το χρονικό μιας προαναγγελθείσας παραίτησης».

ΣΥΡΙΖΑ: Παραίτηση Τσίπρα από βουλευτής, το βίντεο της ανακοίνωσης

Έλεγαν επίσης ότι μπορεί να αποτάσσεται τον ρόλο του Μεσσία, αλλά κατά βάθος επιθυμεί να παίξει ρόλο, και μάλιστα ηγετικό, στον κατακερματισμένο χώρο της κεντροαριστεράς.

Εμπλοκή με τον «διάδοχο» Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ

Παρόλα αυτά, όπως τόνιζαν με έμφαση, σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να γίνουν Πυθίες και να προβλέψουν αυτά που θα συμβούν, ούτε και τους απασχολεί τόσο, καθώς οι προτεραιότητες είναι άλλες έως τις κάλπες.

«Εμείς πρέπει να φέρουμε εις πέρας μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί το κυβερνητικό μας πρόγραμμα»

«Όσο σχεδιάζει το νέο πολιτικό του μέλλον και επιχειρεί να αναβαπτισθεί πιστεύοντας ότι οι πολίτες είναι Λωτοφάγοι, εμείς πρέπει να φέρουμε εις πέρας μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί το κυβερνητικό μας πρόγραμμα», έλεγε στο Newsbeast συνεργάτης του πρωθυπουργού.

Άλλωστε, από το 2019 έως σήμερα ούτε πολιτικά, ούτε κοινοβουλευτικά «ανδραγαθήματα» υπάρχουν από την πλευρά του.

Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ανύπαρκτος στο κοινοβούλιο, γιατί προφανώς ήταν απασχολημένος να σχεδιάζει το πολιτικό του μέλλον, έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, λέγοντας ότι ως βουλευτής δεν έκανε όχι ερώτηση, αλλά ούτε μια παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αυτό που ενόχλησε ιδιαίτερα την κυβέρνηση ήταν όσα επικαλέστηκε στην ανάρτηση που συνόδευε την παραίτησή του ο κ. Τσίπρας.

Στέκονται, μάλιστα, σε δύο σημεία. Το ένα ήταν το σημείο όπου απευθυνόμενος στους συντρόφους του είπε ότι «Ίσως σύντομα να ταξιδέψουν πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».

«Ατελείωτη η λίστα των “επιτυχιών” του πρώην πρωθυπουργού»

Η λίστα των «επιτυχιών» του πρώην πρωθυπουργού είναι ατελείωτη, έλεγαν από το Μέγαρο Μαξίμου, και το δεύτερο σημείο στο οποίο στέκονται στην ανάρτησή του είναι ότι δεν μπορεί να κατηγορεί την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για οικονομικά και γεωπολιτικά αδιέξοδα, όταν εκείνος είναι που έφερε ένα 3ο και αχρείαστο μνημόνιο, 30 νέους φόρους, που εξαφάνισε τη μεσαία τάξη. Και δεν μπαίνουν καν στην διαδικασία να συγκρίνουν όσα έγιναν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με όσα έχουν γίνει την τελευταία εξαετία, αλλάζοντας την εικόνα της Ελλάδας σε κάθε επίπεδο.

«Ο πήχης μας δεν είναι η κυβέρνηση του 2015-2019. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ το 2019 και το 2023 κέρδισαν την εμπιστοσύνη των πολιτών και όχι τον κ. Τσίπρα», έλεγαν χαρακτηριστικά.

Πηγή: newsbeast.gr

