Εμπλοκή με τον «διάδοχο» Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ

Μετά την ανακοίνωση παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, αναμένεται η αντικατάσταση του στη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

ΣΥΡΙΖΑ: Παραίτηση Τσίπρα από βουλευτής, το βίντεο της ανακοίνωσης

Ο βουλευτής που θα πάρει τη θέση του Αλ. Τσίπρα στην Α΄ Πειραιά είναι ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος όπως αναφέρει το ethnos. gr, σκοπεύει να διατηρήσει την έδρα, γεγονός που σημαίνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά.

Τουτέστιν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 25 αντί για 26 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά θα φτάσει τους 12, όντας πλέον το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων.

