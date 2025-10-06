ΣΥΡΙΖΑ: Παραίτηση Τσίπρα από βουλευτής, το βίντεο της ανακοίνωσης

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα κατέθεσε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Αλέξης Τσίπρας.

ΣΥΡΙΖΑ: Παραίτηση Τσίπρα από βουλευτής, το βίντεο της ανακοίνωσης
06 Οκτ. 2025 10:27
Pelop News

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα κατέθεσε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Αλέξης Τσίπρας πριν την έναρξη της νέας Κοινοβουλευτικής Συνόδου, που ξεκινά σήμερα Δευτέρα 6/10/1015.

Εμπλοκή με τον «διάδοχο» Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ

Μετά από 16 συναπτά έτη στη Βουλή, που έχει υπηρετήσει σε όλες τις θέσεις, ως βουλευτής, πολιτικός αρχηγός, αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος, μια κίνηση που στη μεταπολίτευση δεν έχει κάνει κανείς άλλος.

Αλέξης Τσίπρας: Γιατί παραιτήθηκε τώρα από βουλευτής

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω»
12:17 Πάτρα: “Έφυγε” από τη ζωή ο Γιάννης Αγγελόπουλος, συλλυπητήρια Κ. Πελετίδη
12:10 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη – Πιθανός «πελάτης» του κάμπινγκ ο εκτελεστής
12:07 Σεμπαστιάν Λεκορνί: «Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κυβερνήσω»
12:01 Με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΑΤ – Φωτογραφίες
12:00 Πρώην κτίριο Λιμένα Πατρών: Διαγωνισμός για κατεδάφιση του «κουφαριού» στο παλιό Λιμάνι – Τελειώνει η 15ετής εγκατάλειψη
12:00 Ο «Άνθρωπος του Θεού» του Ανδρέα Κεντζού έρχεται στην Πάτρα: Μια συγκλονιστική θεατρική αναμέτρηση πίστης και αμφιβολίας
11:55 Τραγωδία στο Ηράκλειο: 70χρονος αυτοπυροβολήθηκε μπροστά στους διασώστες – Σοκαρισμένοι οι αυτόπτες
11:51 Πένθος στην Ηλεία: Έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος Άγγελος Λιάγκουρας – Μια ζωή αφιερωμένη στην Ολυμπία και την ελληνική κληρονομιά
11:40 Γιαννούλης: «Η παραίτηση Τσίπρα θα φέρει εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ» ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Αλέξης Τσίπρας: Γιατί παραιτήθηκε τώρα από βουλευτής
11:35 Κακοκαιρία «BARBARA» σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: Προειδοποιούν Τσατραφύλλιας – Μαρουσάκης για ισχυρές βροχές, ανέμους και πτώση θερμοκρασίας
11:30 O Δρίτσας παίρνει την έδρα Τσίπρα: «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή»
11:27 Θρήνος στο Διδυμότειχο: Νεκρό βρέφος 11 μηνών – 50 λεπτά μάχη για να σωθεί
11:24 Χρηματιστήριο: Νευρικό άνοιγμα της εβδομάδας
11:23 Άγριος καβγάς ζευγαριού στην Κρήτη: Κατέληξαν και οι δύο στα κρατητήρια για ενδοοικογενειακή βία
11:22 Αιγιάλεια: Ο Δήμαρχος μιλά με τους πολίτες, επίσκεψη στις Καμάρες
11:20 «Η Ζωή σου αξίζει»: Ο συγκλονιστικός Γιάννης Μπρούζος που γράφει γράμματα ζωής και αγάπης στον 7χρονο γιο του
11:15 Welcome to UP 2025: Οι Χορηγοί του της μεγάλης γιορτής του Πανεπιστημίου Πατρών
11:15 Καμένα Βούρλα: Πυροβόλησαν σκύλο με 70 σκάγια – Οργή στην τοπική κοινωνία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ