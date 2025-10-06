ΣΥΡΙΖΑ: Παραίτηση Τσίπρα από βουλευτής, το βίντεο της ανακοίνωσης

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα κατέθεσε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Αλέξης Τσίπρας πριν την έναρξη της νέας Κοινοβουλευτικής Συνόδου, που ξεκινά σήμερα Δευτέρα 6/10/1015.

Εμπλοκή με τον «διάδοχο» Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ

Μετά από 16 συναπτά έτη στη Βουλή, που έχει υπηρετήσει σε όλες τις θέσεις, ως βουλευτής, πολιτικός αρχηγός, αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος, μια κίνηση που στη μεταπολίτευση δεν έχει κάνει κανείς άλλος.

Αλέξης Τσίπρας: Γιατί παραιτήθηκε τώρα από βουλευτής

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μια απόφαση συνείδησης: Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου, κατέθεσα στον Πρόεδρο της Βουλής… pic.twitter.com/zgQi5iYij0 — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) October 6, 2025

