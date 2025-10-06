Αλέξης Τσίπρας: Γιατί παραιτήθηκε τώρα από βουλευτής

Σήμερα Δευτέρα 6/10/2025, παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με σχετική επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής Απόστολο Κακλαμάνη, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη δημιουργία του πολυσυζητημένου νέου πολιτικού φορέα.

ΣΥΡΙΖΑ: Παραίτηση Τσίπρα από βουλευτής, το βίντεο της ανακοίνωσης

Να σημειωθεί ότι ο ίδιος μπορεί να παραιτήθηκε από βουλευτής, όχι όμως και από μέλος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τουλάχιστον όχι επί του παρόντος. Επρόκειτο για μια κίνηση που όλοι περίμεναν αλλά όχι τη χρονική συγκυρία που θα γινόταν.

Εμπλοκή με τον «διάδοχο» Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbeast.gr, ο 51χρονος πολιτικός προχώρησε τώρα στη συγκεκριμένη κίνηση κινούμενος θεσμικά. Τι εννοούμε; Σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της Γ΄ Συνόδου της Κ΄ (20ής) Περιόδου της Βουλής των Ελλήνων, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την έναρξη του τρίτου έτους της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας που προέκυψε από τις εκλογές του Ιουνίου 2023. Οπότε ο κ. Τσίπρας ήθελε να αποχωρήσει πριν το ξεκίνημα της νέας Συνόδου και όχι μεσούσης που θα φαινόταν σαν να έφευγε στη μέση. «Είναι σαν να αποχωρεί κάποιος λίγο πριν αρχίσει το νέο ακαδημαϊκό έτος και όχι στη μέση του», όπως μας είπε χαρακτηριστικά συνεργάτης του. Θυμίζουμε ότι σήμερα στις 11:00 το πρωί, ανακοινώθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου και τελείται ο καθιερωμένος αγιασμός.

Παράλληλα η αποχώρησή του από το βουλευτικό αξίωμα του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί πιο εύκολα και χωρίς κομματικές υποχρεώσεις να περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα και να πει αυτά που θέλει με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου που προσδιορίζεται για τις αρχές Δεκεμβρίου. Σε αυτό θα γίνεται ειδική μνεία στα όσα έζησε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον ίδιο, αναφέροντας συγκεκριμένα περιστατικά και πρόσωπα. «Δεν έχει γράψει ένα βιβλίο με γενικά και αόριστα γεγονότα» λένε ότι γνωρίζουν.

Να σημειωθεί ότι μόλις προχθές κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση από Έλληνα φοιτητή της Σορβόννης, για το εάν σκοπεύει να δημιουργήσει νέο κόμμα. Με αφορμή την ομιλία του στο Παρίσι με θέμα «Είναι η Ευρώπη μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;», ο πρώην πρωθυπουργός, επισήμανε την ανάγκη για μια «άλλη Ευρώπη» η οποία θα είναι, όπως τόνισε «βιώσιμη, δίκαιη και ανταγωνιστική στον διεθνή καταμερισμό». Ανταποκρινόμενος λοιπόν στο κάλεσμα της σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε σε ένα φοιτητικό κοινό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει μια «προοδευτική στροφή» και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα.

Όταν φοιτητής τον ρώτησε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην «ενεργό πολιτική» ηγούμενος νέου κόμματος απάντησε ότι «η συζήτηση αυτή στο εσωτερικό της χώρας γίνεται ερήμην μου». «Αφουγκράζομαι», συνέχισε, «στην παρούσα φάση τις ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν τα κόμματα από κάτω και όχι εκ των άνω», ενώ πρόσθεσε πως «η ενότητα των κομμάτων της Αριστεράς μπορεί να γίνει είτε επειδή τα κόμματα αυτά αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να παραμένουν κατακερματισμένα, είτε μέσω μιας συνολικής πολιτικής ανασύνθεσης».

Χάνει μια έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ και την παίρνει η Νέα Αριστερά

Να σημειωθεί ότι τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να λάβει ο Θοδωρής Δρίτσας, ως πρώτος επιλαχών βουλευτής της Α’ Πειραιά, ο οποίος ωστόσο έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά. Οπότε αυτό που κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε είναι να προστίθεται μια νέα έδρα στη Νέα Αριστερά και να χάνει μια ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Να σημειωθεί παράλληλα πως ο κ. Τσίπρας σε σημερινή του ανάρτηση δηλώνει με νόημα πως «φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης».

Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μια απόφαση συνείδησης: Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου, κατέθεσα στον Πρόεδρο της Βουλής… pic.twitter.com/zgQi5iYij0 — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) October 6, 2025

