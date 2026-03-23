Μαξίμου: Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στο επίκεντρο η θωράκιση των συνόρων και η διαχείριση ενδεχόμενων προσφυγικών ροών

23 Μαρ. 2026 10:10
Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 11:00 π.μ. στην έκτακτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ). Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό τη βαριά σκιά της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των γεωπολιτικών αναταράξεων που απειλούν τη σταθερότητα στην περιοχή.

Στη συνεδρίαση θα γίνει πλήρης αποτίμηση των επιχειρησιακών σχεδίων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με την Αθήνα να κινείται σε τρία επίπεδα:

  • Διατήρηση χαμηλής πληρότητας (περίπου στο 30%) στις υφιστάμενες δομές φιλοξενίας, ώστε να υπάρχει άμεση χωρητικότητα σε περίπτωση ξαφνικής έξαρσης των αφίξεων.

  •  Ενεργοποίηση ειδικού σχεδίου από το Λιμενικό Σώμα, με αυξημένη παρουσία και περιπολίες, ιδιαίτερα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

  • Αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας για τα εμπορικά πλοία και την κίνηση στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής.

Το σενάριο μιας νέας προσφυγικής κρίσης

Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επανάληψης φαινομένων του 2015. Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΥΣΕΑ θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στη «φαρέτρα» της κυβέρνησης παραμένει –ως έσχατο μέτρο– η αναστολή χορήγησης ασύλου, μέτρο που είχε εφαρμοστεί με επιτυχία στο παρελθόν σε περιόδους κρίσης.

