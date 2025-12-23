Μαζωνάκης: Στην αντεπίθεση με μήνυση για εκβίαση και συκοφαντική δυσφήμιση ΒΙΝΤΕΟ

Νέες εξελίξεις προαναγγέλλονται στην υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη μήνυση που έχει κατατεθεί εις βάρος του, με τον δικηγόρο του τραγουδιστή να δηλώνει ότι επίκειται άμεσα κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς από την πλευρά του καλλιτέχνη.

23 Δεκ. 2025 11:30
Τις επόμενες νομικές κινήσεις του Γιώργος Μαζωνάκης γνωστοποίησε την Τρίτη ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, αναφορικά με τη μήνυση που έχει καταθέσει εις βάρος του ο 21χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος (Stef), ο οποίος τον κατηγορεί για ανήθικες προτάσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, ο κ. Λυκούδης δήλωσε ότι η πλευρά του τραγουδιστή προχωρά άμεσα στην κατάθεση μήνυσης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί μήνυση, είναι θέμα ημερών», προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις θα αποτυπωθούν αναλυτικά στο περιεχόμενό της και ότι εκτιμά πως η Δικαιοσύνη θα δικαιώσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η μήνυση που ετοιμάζεται να κατατεθεί θα αφορά τα αδικήματα της εκβίασης, της ψευδούς καταμήνυσης και της συκοφαντικής δυσφήμισης και θα στρέφεται και κατά του Στέφανου Παπαδόπουλου. Όπως διευκρίνισε, στη μήνυση θα περιλαμβάνεται αναλυτικά όλο το χρονικό της υπόθεσης, από τη χρονική στιγμή που –κατά τον ίδιο– ξεκίνησε, δηλαδή από τα μέσα έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Λυκούδης αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι, όταν η πλευρά Μαζωνάκη απευθύνθηκε στο Τμήμα Εκβιαστών, δεν είχε ακόμη εμφανιστεί ο 21χρονος, ενώ είχε προηγηθεί τηλεοπτική προαναγγελία ότι επρόκειτο να κατατεθεί καταγγελία σε βάρος του τραγουδιστή. Όπως σημείωσε, όλα τα στοιχεία και τα γεγονότα θα αποτυπωθούν λεπτομερώς στη μήνυση, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί η άλλη πλευρά δεν έχει κληθεί μέχρι στιγμής να δώσει εξηγήσεις για το σκέλος του «εκβιασμού», ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη εξήγησε ότι από τη στιγμή που θα κατατεθεί η μήνυση, την υπόθεση θα αναλάβει πλέον η Εισαγγελία και όχι το Τμήμα Εκβιαστών, το οποίο έχει προανακριτικό ρόλο. Όπως είπε, στη συνέχεια εισαγγελέας θα επεξεργαστεί το υλικό και θα αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, τέλος, στον χρόνο κατάθεσης και δημοσιοποίησης της αρχικής μήνυσης, επισημαίνοντας ότι αυτή κατατέθηκε λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του καλλιτέχνη, ενώ –όπως υποστήριξε– είχε προαναγγελθεί δημόσια ημέρες νωρίτερα ότι θα γίνει την ημέρα της πρεμιέρας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η εκπομπή στην οποία είχε αναφερθεί η επικείμενη καταγγελία είναι η μοναδική που έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα τον Στέφανο Παπαδόπουλο.


