Με άνοδο άνοιξε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.023,41 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,39%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (+2,42%), της Titan (+1,35%), της Coca Cola HBC (+1,24%) και της Optima Bank (+1,11%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,59%), της ΔΕΗ (-0,43%) και του ΔΑΑ (-0,30%).

Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 28 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (+5,06%) και Aktor (+2,97%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Centric (-3,90%) και Trastor (-1,60%).

