Με άνοδο άνοιξε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
Στα πρώτα λεπτά ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 28 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.
Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.023,41 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,39%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,45 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (+2,42%), της Titan (+1,35%), της Coca Cola HBC (+1,24%) και της Optima Bank (+1,11%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,59%), της ΔΕΗ (-0,43%) και του ΔΑΑ (-0,30%).
Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 28 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (+5,06%) και Aktor (+2,97%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Centric (-3,90%) και Trastor (-1,60%).
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News