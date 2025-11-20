Με άνοδο άνοιξε και σήμερα το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Με το πεδίο (στις διεθνείς αγορές) ανοικτό πλέον, αφότου η ηγέτιδα της τεχνητής νοημοσύνης Nvidia ανακοίνωσε ακόμα ένα τρίμηνο εκρηκτικής ανάπτυξης, η αγορά της Αθήνας δείχνει διάθεση να δώσει συνέχεια στη χτεσινή της ανάκαμψη.

Ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται στις 2.045μονάδες με +0,5% και τον τζίρο στα 25 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν διακινηθεί 3 εκατ. τεμάχια.

Στα πρώτα λεπτά, ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται κατά 1% στις 2.298 μονάδες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης κινείται στις 5.172 μον. με +0,5%, όπως και ο FTSEM της μεσαίας στις 2.778 μον. με +0,3%.

Το πρωί στην Ασία ο Nikkei πραγματοποίησε άλμα 2,7%, τα futures των δεικτών της Wall Street και οι ευρωπαϊκές αγορές ενισχύονται κατά βάση άνω του 1% και η Λεωφόρος Αθηνών εναρμονίζεται με την παγκόσμια κίνηση, σε μία αλλαγή τάσης που είχε διαφανεί από χτες.

