Με άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Σε θετικό έδαφος διατηρήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο για δεύτερη διαδοχική μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να επανέρχεται πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων, κλείνοντας κοντά στα υψηλά ημέρας. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων, με τη σημερινή και την αυριανή μέρα να είναι γεμάτη από ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων για την χρήση 2025. Παράλληλα, οι επενδυτές περιμένουν την αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών του MSCI, που θα λάβει χώρα αύριο.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (26/2), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 20,41 μονάδες ή +0,89% και έκλεισε στις 2.304,14 μονάδες. Σε περίπου 24 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.283,32 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.307,25 μονάδες. Η φετινή απόδοση του ΧΑ ανέρχεται σε +8,65%, αλλά σημειώνει πτώση -0,46% εντός του Φεβρουαρίου, με μόλις μία συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας.

Ξεχώρισαν σήμερα λόγω των κερδών τους (άνω του +2%) η Εθνική Τράπεζα, ο ΟΠΑΠ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σε τροχιά ρεκόρ παρέμεινε η Viohalco, εδραιώνοντας την παρουσία της πάνω από τα 15 ευρώ. Ήπια άνοδο κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς, με τους επενδυτές να καλωσορίζουν την αύξηση της καθαρής κερδοφορίας στο 1,07 δισ. ευρώ το 2025, αλλά και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή (492 εκατ. ευρώ).

Πτώση κοντά στο -2% σημείωσε ο ΟΤΕ, διορθώνοντας από το υψηλό 4ετίας των 18 ευρώ, δείχνοντας ότι οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος πριν την έναρξη της συνεδρίασης, με αύξηση της καθαρής κερδοφορίας κατά +2,3% (627,9 εκατ. ευρώ) το 2025 και μέρισμα 0,8777 ευρώ ανά μετοχή, ενισχυμένο κατά +22%.

