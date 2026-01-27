Με χρώμα Πάτρας η Ελλάδα επίδειξη δύναμης κόντρα στη Γαλλία

Η Ελλάδα έκανε το «δύο στα δύο» στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Γυναικών, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Φούνσαλ στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Η Ελλάδα ξεκίνησε με το πόδι πατημένο στο γκάζι και έφτασε στο εντυπωσιακό 23-5 απέναντι στη Γαλλία για τη 2η αγωνιστική του α’ ομίλου. Μεθαύριο 29/1 (15.45) απέναντι στη Γερμανία θα «κλειδώσει» την πρωτιά στον α’ όμιλο και στη συνέχεια θα ξεκινήσει τη β’ φάση κόντρα στην Ιταλία…Με φόντο τα ημιτελικά. Και βλέπουμε…

Στο πρώτο και όλας λεπτό η «γαλανόλευκη» είχε προηγηθεί 2-0, το νερό μπήκε νωρίς-όπως άλλωστε αναμενόταν- στο αυλάκι, ο Χάρης Παυλίδης είχε όλη την άνεση να κάνει τα πλάνα και τις δοκιμές του για τα καθοριστικά παιχνίδια που θα έρθουν από τις 31/1 και μετά. Η Ελένη Γρηγοροπούλου, πραγματοποίησε το ντεμπούτο της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών αντικαθιστώντας (σε σχέση με το πρώτο ματς) τη Σοφία Τορνάρου. Με 7-2 έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο, με την Ελλάδα να έχει 7/10 σουτ και τη Γαλλία που είχε στον πάγκο προπονήτρια την 31 ετών Λορέν Ντερεντί( βοηθός του Τεό Λοράντου μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού) 2/9. Στο 6.41 της β’ περιόδου η Ιωάννα Σταματοπούλου απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι από τη Βερνού και στα 3.36 σκόραρε και η 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου από την Πάτρα, η νεότερη σε ηλικία παίκτρια σε αυτό το πρωτάθλημα. Πλέον, και η νεότερη σκόρερ στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας των γυναικών. Ημίχρονο 14-4 , τα τέρματα έμπαιναν…σαν βροχή (14/19 προσπάθειες, 4/4 πέναλτι). Και η άμυνα, καλά κλειδωμένη (0/5 η Γαλλία στην παραπάνω, 1/8 σουτ, 2 γκολ από πέναλτι).

Ο ομοσπονδιακός ξεκίνησε το β’ μέρος με την Ευαγγελία Καρύτσα κάτω από τα δοκάρια, που απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι από την Μπενλεκμπίρ (6:54). Άμεσα η Ειρήνη Νίνου τέλειωσε επίθεση στην παραπάνω (6:37). Η διαφορά…τραβούσε την ανηφόρα, με 20-4 έκλεισε το τρίτο οκτάλεπτο. H Ελλάδα δέχθηκε τέρμα μετά από 14,5 λεπτά (6-0 η τρίτη περίοδος) για το 20-5 (6.05 στην τελευταία περίοδο), η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με 23-5. Για τη στατιστική: δεν δεχθήκαμε γκολ με λιγότερο (0/5).

Σκόραραν όλες οι διεθνείς πλην των δυο τερματοφυλάκων και της Γρηγοροπούλου, από τέσσερα τέρματα σημείωσαν οι Ελευθερία και Βάσω Πλευρίτου, τρία η Νίνου. Η Σταματοπούλου είχε 7/11 αποκρούσεις (63,6%) και η Καρύτσα το εντυπωσιακό 83,3% (5/6).

Οκτάλεπτα: 7-2, 7-2, 6-0, 3-1

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελ. Πλευρίτου 4, Τριχά 2, Γρηγοροπούλου, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 2, Σιούτη 1, Βασ. Πλευρίτου 4, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 2, Καραγιάννη.

ΓΑΛΛΙΑ (Λορέν Ντερεντί): Λεφέμπρ, Αντρές, Μπουγκαραρά, Μπουλουμπακτσί 2, Μπενλεκμπίρ 2, Ντι Φραϊά, Ερτό, Βερνού 1, Κίλικ-Πεγκουριέ, Ρασπό, Ντουφλό, Σερεσέ, Μπουρλέ, Πορτό.

