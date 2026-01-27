Με χαμόγελα η κοπή πίτας από τον Σύλλογο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Σε πολύ ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η εκδήλωση της κοπής πίτας το ΔΣ του Συλλόγου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πάτρας παρουσία πλήθος κόσμου και φορέων.

Για την πίτα εξέδωσε ανακοίνωση το ΔΣ, όπου ανέφερε: «Σε ζεστό και συναδελφικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Συλλόγου μας. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους συναδέλφους μας και θεσμικούς εκπροσώπους, τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού κ. Παναγιώτη Αντωνόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου κ. Τάκη Πετρόπουλο και τον Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής κ. Μιχάλη Κατσικαδέλη.

Η παρουσία όλων ήταν μεγάλη τιμή για εμάς. Συνεχίζουμε δυναμικά!

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους”!

