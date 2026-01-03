Με εμπόδια τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Απαγορευτικό από Πειραιά και Ραφήνα για Κυκλάδες

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έχουν τεθεί σε ισχύ απαγορευτικά απόπλου σε αρκετά λιμάνια, επηρεάζοντας τη σύνδεση με πολλές νησιωτικές περιοχές.

Με εμπόδια τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια - Απαγορευτικό από Πειραιά και Ραφήνα για Κυκλάδες
03 Ιαν. 2026 11:11
Pelop News

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι που πνέουν στα πελάγη, με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ και ριπές που φτάνουν τα 7, ενώ τοπικά στο Αιγαίο αγγίζουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έχουν τεθεί σε ισχύ απαγορευτικά απόπλου σε αρκετά λιμάνια, επηρεάζοντας τη σύνδεση με πολλές νησιωτικές περιοχές.

Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται
-Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

-Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν ανασταλεί όλα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες.

-Από το λιμάνι της Ραφήνας δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, με τα πλοία να φτάνουν μόνο έως το Μαρμάρι.

-Κλειστή παραμένει και η πορθμειακή γραμμή Πρίνου – Καβάλας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τα συμβατικά πλοία που εξακολουθούν να κινούνται σε ορισμένες γραμμές εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατά την κρίση των πλοιάρχων και με βάση τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

Σύσταση προς τους επιβάτες
Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:24 Βρέθηκε σορός άνδρα στο όρος Μπέλλες – Εξετάζεται αν είναι ο διοικητής της Πυροσβεστικής στα Ανω Πορρόια
14:10 Κινητοποίηση στην Πάτρα από ΚΚΕ και ΚΝΕ για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα
13:55 Δυτική Αχαΐα: Δύο συλλήψεις κλεφτών γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων ΦΩΤΟ
13:41 Κώστας Τσιάρας: Νέο κάλεσμα για διάλογο στους αγρότες
13:27 Υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας: Θα αντισταθούμε στα ξένα στρατεύματα
13:15 Ολυμπιακός: Τι σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ για την 11άδα του τελικού με τον ΟΦΗ
13:02 Δραση στο Κύπελλο Ερασιτεχνών, το πανόραμα των αγώνων
12:49 Γιατί ξυπνάμε στις 3 τα ξημερώματα; Η επιστήμη εξηγεί τον «χαμένο» δεύτερο ύπνο
12:38 Ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης έγινε 16 και τον προσπέρασε στο ύψος
12:28 National League 1: Εύκολο έργο ο Απόλλων, ανακατατάξεις με Ν. Κηφισιά
12:20 Μισθωτοί: Ποιες αλλαγές φέρουν οι κλαδικές συμβάσεις 2026 – Αυξήσεις έως 30 %
12:07 Ο ήρωας του Κραν Μοντανά: Ο πατέρας που έσωσε δέκα νέους από τις φλόγες
11:59 Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν
11:48 Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο καταδικάζει την επίθεση με πυραύλους εναντίον του Καράκας
11:37 myProperty: Τι αλλάζει στα συμβόλαια ακινήτων από 5/1, πώς γίνεται η νέα ψηφιακή διαδικασία
11:29 Μέμος Μπεγνής: Δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια
11:20 Παιχνίδι τετράδας για τον Προμηθέα κόντρα στην ΑΕΚ
11:11 Με εμπόδια τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Απαγορευτικό από Πειραιά και Ραφήνα για Κυκλάδες
11:02 Χανιά: Εδειχνε την καραμπίνα στον αδερφό του και τον τραυμάτισε κατά λάθος στο χέρι και στο πόδι
10:53 Πάτρα: 26χρονος ξύπνησε με διάθεση να πετάξει αυγά σε περιπολικό!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ